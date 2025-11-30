30 листопада, 19:44
У Маямі обговорюють графік виборів в Україні та план "обміну територіями", – WSJ
У Маямі делегації США та України обговорюють графік виборів в Україні. Також темою є план обміну територіями з Росією.
Ці питання були невирішені на минулому раунді переговорів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає 24 Канал.
Що обговорюють делегації у Маямі?
За інформацією The Wall Street Journal, під час нинішніх перемовин у Маямі сторони розглядають графік виборів в Україні, можливість обміну територіями між Росією та Україною, а також низку інших аспектів, які досі залишаються невирішеними у діалозі між Україною та США.