На Волыни 10-летнюю девочку дважды изнасиловал собственный отец

Один из жителей Ковельского района Волыни для удовлетворения своих сексуальных нужд решил использовать маленькую 10-летнюю девочку. Жертвой насилия же избрал свою собственную дочь.

Более того, 48-летний мужчина изнасиловал ребенка дважды. Случилось это в октябре 2021 года.

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За решетку на годы

Однако преступление против маленького ребенка отцу-педофилу с рук не сошло. Правоохранители его задержали, а впоследствии суд упек мужчину за решетку на длительный срок.

Обвинили 48-летнего жителя одного из сел Ковельского района в нарушении 4 и 6 частей 153 статьи Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие". Суд же в результате избрал ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

При принципиальной позиции прокуроров окружной прокуратуры Ковеля Волынской области суд признал 48-летнего жителя одного из сел Ковельского района виновным в неоднократном сексуальном насилии в отношении малолетней и назначил ему максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы,

– сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Также согласно приговору суда, сведения о жителе Волыни были внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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