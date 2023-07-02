На Волині 10-річну дівчинку двічі зґвалтував власний батько
Джерело:Волинська обласна прокуратура
Один із мешканців Ковельського району Волині для задоволення своїх сексуальних потреб вирішив використати маленьку 10-річну дівчинку. Жертвою насилля ж обрав власну доньку.
Ба більше, 48-річний чоловік зґвалтував дитину двічі. Трапилося це у жовтні 2021 року.
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За ґрати на роки
Однак злочин проти малесенької дитини батьку-педофілу з рук не зійшов. Правоохоронці його затримали, а згодом суд запроторив чоловіка за ґрати на тривалий термін.
Звинуватили 48-річного жителя одного з сіл Ковельського району у порушенні 4 та 6 частин 153 статті Кримінального кодексу України "Сексуальне насильство". А суд у результаті обрав йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області суд визнав 48-річного жителя одного з сіл Ковельського району винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо малолітньої та призначив йому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі,
– повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Також згідно з вироком суду, відомості про волинянина були внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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- Моторошна трагедія у червні 2023 року трапилася в Івано-Франківській області. Там 34-річний чоловік зґвалтував та задушив 9-річну Вероніку Богданюк, після чого покинув тіло в хащах на території селища.
- З'ясувалося, що у цей день до батька дитини приїхав погостювати двоюрідний брат. Чоловіки випили, святкуючи День батька, після чого злочинець зголосився провести дівчинку в гості до її старшої сестри. За даними поліції, чоловік запропонував дитині зрізати шлях через кущі й таким чином заманив її в безлюдне місце.
- Також правоохоронці встановили, що підозрюваний Віталій Михайлюк вже був кілька разів судимий, зокрема, за зґвалтування, а також нападав на жінок.
- За злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Його вже взяли під варту та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.