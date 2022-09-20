"Крымские боевые чайки": на полуострове начало действовать новое движение сопротивления

Пока ВСУ оттесняют врага в ходе контрнаступления, в Крыму работают украинские партизаны. На территории временно оккупированного полуострова появилось подпольное движение, которое предупреждает захватчиков, что возмездие близко.

Оккупанты в Крыму начинают паниковать. Все большее сопротивление они встречают от жителей полуострова.

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"Крымские боевые чайки": что известно

Новое движение сопротивления возникло в Крыму совсем недавно. Активисты расклеивают патриотические плакаты и предупреждают оккупантов, что пора отвечать за свои преступления. "Крымские боевые чайки" уже распространили рисунки хлопка с подписью: "Сезон крымского хлопка настал, беги, мо**аль" и картинки с изображением сергея аксенова в виде гоблина.

Беги, гоблин, беги,

– говорят крымские партизаны коллаборанту.

Такие протесты, как расклейка плакатов кажутся незначительными, однако именно они расшатывают и без того нервные настроения среди оккупационных властей и поддерживают патриотический дух населения.

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В Симферополе активисты облили муралы с путином

Движение "Желтая лента" получает все больше поддержки среди крымчан. Его участники разместили на здании Представительства Президента Украины в АР Крым красноречивый плакат. На нем изображен офис и написано: "Открытие уже скоро. Крым – это Украина". Активисты движения призывают сограждан маркировать все, что они видят желтыми лентами, чтобы захватчики знали и чувствовали, что им не рады.

На российских рублях крымчане ставят печать с подписью "Слава Украине!" . Эти протесты очень раздражают россиян. Оккупанты обыскивают подвалы домов, однако подполье так просто не остановить. А недавно в Симферополе неизвестные активисты облили муралы, на которых нарисован путин и российский военный с буквой "Z".

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Новости украинского Крыма: что стоит знать

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский предполагает, что полуостров могут освободить по "харьковскому сценарию". Большинство российских военных просто боятся и не хотят воевать.

"Хлопок" в Крыму уже становится чем-то привычным. Оккупанты, конечно, продолжают отрицать, что их обстреливают и говорят о работе ПВО.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина просто должна освободить сейчас Крым, ведь другого такого шанса может и не быть. Так он прокомментировал удары по временно оккупированному полуострову.

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