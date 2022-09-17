В оккупированном Крыму планируют строительство жилых районов для колонистов

Все они переедут туда с территории страны-агрессора. Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте также В Крым снова подвезли "хлопок": оккупанты традиционно говорят о ПВО

Так, на днях оккупационный "замглавы крымского совмина – министр финансов республики" Ирина Кивико презентовала "проект нового микрорайона в Судаке". На его реализацию планируется потратить 19,2 млрд рублей.

В то же время было отмечено, что "застройщик берет на себя социальные обязательства по строительству школы и детских садов". Также отмечается, что "проект" будет реализовываться в течение 10 лет.