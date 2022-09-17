росія планує побудувати цілі райони для колоністів в Криму / Фото з фейсбуку Рефата Чубарова

Втім, хто "інвестор" приховується на всіх рівнях. Як зауважив Чубаров, можливо, за проєктом "ховається банальне розбазарювання землі біля узбережжя моря в найбільш привабливому куточку Судака". Він каже, що, очевидно, ініціатори самі не вірять у реалізацію проєкту, для них головне "не профукати".

P.S. Прохання до тих, хто в Криму – спробуйте дізнатися і повідомити нам, хто цей "інвестор"-самогубець, а також його адреси та телефони. Якщо, звісно, цей "інвестор" існує…

– звернувся до всіх Чубаров.

Він також додав, що вже всім зрозуміло, час звільнення Криму від російських окупантів є питанням найближчого часу.