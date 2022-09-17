В окупованому Криму планують будівництво житлових районів для колоністів
Всі вони переїдуть туди із території країни-агресора. Про це розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Читайте також У Крим знову підвезли "бавовну": окупанти традиційно говорять про ППО
Так, днями окупаційний "заступник голови кримського радміну – міністр фінансів республіки" Ірина Ківіко презентувала "проєкт нового мікрорайону в Судаку". На його реалізацію планується витратити 19,2 мільярда рублів.
Водночас було зазначено, що "забудовник бере на себе соціальні зобов'язання щодо будівництва школи та дитячих садків". Також зазначається, що "проєкт" реалізовуватиметься впродовж 10 років.
росія планує побудувати цілі райони для колоністів в Криму / Фото з фейсбуку Рефата Чубарова
Втім, хто "інвестор" приховується на всіх рівнях. Як зауважив Чубаров, можливо, за проєктом "ховається банальне розбазарювання землі біля узбережжя моря в найбільш привабливому куточку Судака". Він каже, що, очевидно, ініціатори самі не вірять у реалізацію проєкту, для них головне "не профукати".
P.S. Прохання до тих, хто в Криму – спробуйте дізнатися і повідомити нам, хто цей "інвестор"-самогубець, а також його адреси та телефони. Якщо, звісно, цей "інвестор" існує…
– звернувся до всіх Чубаров.
Він також додав, що вже всім зрозуміло, час звільнення Криму від російських окупантів є питанням найближчого часу.
Росіяни в паніці продають житло в Криму
Внаслідок успіхів ЗСУ на фронті та на фоні регулярної "бавовни" у росіян в Криму почалась паніка. Зокрема, вони починають продавати свою нерухомість в тимчасово окупованому півострові.
Так, у вересні кількість охочих продати квартиру зросла в 1,5 – 2 рази, якщо порівнювати із квітнем. Ба більше, й ціни на житло впали.
Дивіться також – кримчани чекають прориву ЗСУ: відео