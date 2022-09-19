Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский. Он добавил, что информацию о российских военных на оккупированных территориях сливают местные.
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Лисянский сообщил, что оккупанты взбешены тем, что пригожин пригоняет к ним зэков, которые не подчиняются военным и делают, что хотят. Также большинство отрицательно воспринимает то, что кадырова хотят назначить министром обороны или командующим росгвардией. У них возникает вопрос: "почему мы русские должны подчиняться "кадыровцу"?".
У них из-за этих событий очень слабое моральное состояние этих военных. Они просто бегут, не хотят воевать. Они не понимают, почему они там находятся,
– отметил Павел Лисянский.
"Я сейчас их не оправдываю. То, что они сделали в Изюме, в Буче, на Черниговщине, в других городах Украины... За это их нужно судить и нет им никакого оправдания", – добавил эксперт.
Он подытожил, что ситуация сейчас такая: если пойдет большое контрнаступление со стороны Вооруженных Сил Украины, оккупант будет просто бежать, как это случилось в Харьковской области.
Территории, оккупированные более 8 лет
По словам Павла Лысянского, как и Крым, Луганщина и Донбасс оккупированы уже более 8 лет. Россияне создали там целое подразделение так называемой народной милиции и нагнали туда военных. Однако когда пошло контрнаступление в Харьковской области, они побежали все как бешеные. В том числе и из Луганской и Донецкой областей.
ФСБ россии даже пришлось усиливать границы. Они проверяли чиновников: "почему едете", "покажите ваши "командировочные", "кто вас отправлял". Многих не пропустили,
– вспомнил эксперт.
"8 лет они тоже там стоят, и что? Побежали! Жизнь дороже. Это показатель того, что российские оккупанты уже не хотят отдавать свою жизнь. Они увидели, как отдали жизнь их единомышленники, солдаты оккупационных войск. И что? Там же россия бросает их на эти военные выплаты, записывают добровольцем, потом говорят, что пропал без вести, а не погиб. Это все увидели и уже сделали выводы, поэтому не хотят воевать. Вот и все", – объяснил Лысянский.
Существует ли стратегия деоккупации Крыма
Эксперт рассказал, что возможен и дипломатический процесс возвращения в Крым. Однако при условии, что падет диктаторский режим в кремле. Тогда освободится не только Крым, но еще определенное количество – в виде 21 этнической республики, которые сегодня входят в состав россии просто по договору.
Смотрите видео о возможных стратегиях деоккупации Крыма
Какая ситуация в Крыму: последние новости
- В ночь на 17 сентября неизвестные проникли на территорию виллы российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле и подожгли две машины. Он остался без внедорожника и гольф-кара.
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