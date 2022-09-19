Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Він додав, що інформацію про російських військових на окупованих територіях зливають місцеві.

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Лисянський повідомив, що окупанти розлючені тим, що прігожин приганяє до них зеків, які не підпорядковуються військовим й роблять, що хочуть. Також більшість негативно сприймає те, що кадирова хочуть призначити міністром оборони або командувачем росгвардії. У них виникає питання: "чому ми рускіє повинні підпорядковуватися "кадирівцю"?".

В них через ці всі події дуже слабкий моральний стан цих військових. Вони просто біжать, не хочуть воювати. Вони не розуміють, чому вони там знаходяться,

– зазначив Павло Лисянський.

"Я зараз їх не виправдовую. Те, що вони зробили в Ізюмі, в Бучі, на Чернігівщині, в інших містах України... За це їх потрібно судити й нема їм жодного виправдання", – додав експерт.

Він підсумував, що ситуація зараз така: якщо піде великий контрнаступ збоку Збройних Сил України, окупант просто буде бігти, як це трапилося на Харківщині.

Території, які окуповані понад 8 років

За словами Павла Лисянського, як і в Криму, на частині територій Луганської та Донецької областей окупаційні війська є вже понад 8 років. Росіяни створили там цілий підрозділ так званої народної міліції та нагнали туди військових. Проте коли пішов контрнаступ на Харківщині, вони побігли всі, як скажені. В тому числі й з Луганської та Донецької областей.

ФСБ росії навіть довелося посилювати кордони. Вони перевіряли чиновників: "чому їдете", "покажіть ваші "командєровачні", "хто вас відправляв". Багато кого не пропустили,

– пригадав експерт.

"8 років вони теж там стоять, і що? Побігли! Життя дорожче. Це показник того, що російські окупанти вже не хочуть віддавати своє життя. Вони побачили, як віддали життя їх однодумці, солдати окупаційних військ. І що? Там ж росія кидає їх на ці військові виплати, записують добровольцем, потім кажуть, що зник безвісти, а не загинув. Це всі побачили й вже зробили висновки, тому не хочуть воювати. Ось і все", – пояснив Лисянський.

Чи існує стратегія деокупації Криму

Експерт розповів, що можливий й дипломатичний процес повернення Криму. Проте за умови, що впаде диктаторський режим в кремлі. Тоді звільниться не тільки Крим, а й ще певна кількість у вигляді 21 етнічної республіки, що сьогодні входять до складу росії просто за договором.

Дивіться відео про можливі стратегії деокупації Криму

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