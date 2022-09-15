Про це розповіли у російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Чоловіка звільнили за українську пісню.

Цікаво "Ой, у лузі червона калина" на весіллі в Криму: як окупанти покарали людей

Викладача звільнили за українську пісню на парі

У Криму звільнили викладача технікуму, який увімкнув в аудиторії українську пісню про "Байрактар". Окупаційна поліція розпочала перевірку.

Чоловік працював у Білогірську. За інформацією місцевих ЗМІ, він нібито відкрито розповідав на парах, як чекає на прихід українських військових.

Ми розцінюємо як зраду такі музичні перформанси. До кордону – 150 кілометрів, якщо хтось хоче підтримати Україну, то може їхати туди. Там їх швидко пустять на "гарматне м'ясо",

– цинічно заявили в окупаційній адміністрації Криму.

Зауважте, що це вже не перше покарання кримчан, які чекають на деокупацію півострова. Раніше окупанти заарештували на 10 діб діджея, який увімкнув у караоке-барі в Щолкіному кліп на пісню "Дике поле". У ньому були зображення на підтримку українських військових.

Також в Криму притягнули до відповідальності організаторів та гостей весілля у Бахчисараї, де заспівали українську пісню "Ой, у лузі червона калина".

Погрози від аксьонова

Раніше очільник окупаційної адміністрації Криму сєргєй аксьонов заявляв, що на півострові каратимуть за українські пісні та гасла. Він наголосив, що за підтримку України притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

Вочевидь, загарбники "бісяться" через те, що на півострові не закінчується сезон "бавовни". Зокрема, через це вони масово покидають Крим.

Буде цікаво – кримчани чекають прориву ЗСУ – дивіться відео