Зауважте, що нещодавно кримський активіст Василь Самойлов розповів 24 каналу про посилення репресій проти татар та українців у Криму. За його словами, фсб почала справжні "чистки".

Варто прочитати В українській розвідці пояснили, як мешканці Криму реагують на "бавовну" на аеродромі

У кримському караоке-барі ввімкнули патріотичну пісню

У мережі 14 серпня з'явилося доволі цікаве відео з тимчасово окупованого Криму. На ньому можна побачити, як у караоке-барі "Краб" у місті Щолкіне, яке розташоване поблизу мису Казантип, увімкнули патріотичну українську пісню.

Вибір працівників закладу впав на композицію "Дике поле" українського репера YARMAK. Вона присвячена нашим захисникам, які боронять державу від окупантів. Пісню супроводжував патріотичний відеоряд, який транслювали на великому екрані.

Багатьом відвідувачам сподобалася пісня. Вони навіть підспівували та пританцьовували. Приблизно наприкінці до працівників закладу підійшов огрядний чоловік із пивом у пластиковій склянці. Найімовірніше, він попросив змінити репертуар, адже після цього один з хлопців побіг до ноутбука.

За інформацією ZN.UA, це відео викликало чималий резонанс у російських телеграм-каналах. Тому не виключено, що на цей караоке-бар може чекати доля кримської СТО, яку незаконно знесли після відмови обслуговувати техніку окупантів.

Дивіться відео з місця події:

Буде цікаво – знайомий скаржиться окупанту на вибухи у Криму: дивіться відео