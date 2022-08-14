В Криму змінились настрої серед населення

Представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов розповів про настрої людей в окупованому Криму. Окрім офіційної рекомендації "не палити в непотрібних місцях", він зауважив, що кримчани дійсно реагують на воєнні дії уже дещо інакше.

Увага З 24 лютого репресії в окупованому Криму вийшли на нереальний рівень, – кримський активіст

Зміни справді відчуваються і є інформація про зміни настроїв у населення в Криму. Це декілька категорій людей,

– зауважив Андрій Юсов.

Так, за його словами, є дві категорії людей:

ті, хто розуміють, що це несправедлива війна, це загарбницька війна, що путін – це Гітлер ХХІ століття.

і ті, хто не те щоб сильно вболівали за Україну чи демократію, але просто бачать на власні очі, а не з екранів російського телебачення, що відбувається.

Приховувати втрати та провали російської армії усе складніше

Від людей складно приховати реальність, якщо вони бачать переповнення шпиталі пораненими й понівеченими кримськими солдатами, переповнені морги.

А також "бавовну", яка час від часу трапляється в Криму, чи скасоване святкування дня вмф росії.

Так, війна йде. Путін привів війну, в тому числі, і до Криму. Тому, безумовно, захвату від дій російського агресора стає все менше й менше,

– наголосив Юсов.

Він навів до прикладу черги й затори на мосту, коли росіяни в паніці втікали з Криму.

В українській розвідці зауважили, що далі буде більше, як у питанні прозріння мешканців Криму, так і активізації проукраїнського опору на півострові, який уже набирає обертів.

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В Криму уже паніка

Вибухи біля Новофедорівки в окупованому Криму спричинили паніку серед населення.

Через вибухи на Новофедорівському аеродромі, "понаїхавші" росіяни почали масово втікати із тимчасово окупованого Криму, через це на кримському мосту були величезні затори.

До слова, унаслідок вибухів окупанти втратили 9 літаків. Саме ці літаки бомбардували та випускали ракети повітряного базування по містах та селах України, зокрема Півдня.

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