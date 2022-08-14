В Крыму изменились настроения среди населения

Представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал о настроениях людей в оккупированном Крыму. Кроме официальной рекомендации "не курить в ненужных местах", он заметил, что крымчане действительно реагируют на военные действия уже несколько иначе.

Внимание С 24 февраля репрессии в оккупированном Крыму вышли на нереальный уровень, – крымский активист

Изменения действительно ощущаются, и есть информация об изменениях настроений у населения в Крыму. Это несколько категорий людей,

– заметил Андрей Юсов.

Да, по его словам, есть две категории людей:

те, кто понимают, что это несправедливая война, это захватническая война, что путин – это Гитлер XXI века.

и те, кто не то чтобы сильно болели за Украину или демократию, но просто видят своими глазами, а не с экранов происходящего российского телевидения.

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От людей сложно скрыть реальность, если они видят переполненные больницы ранеными и изуродованными крымскими солдатами, переполненные морги.

А также "хлопок", который время от времени встречается в Крыму, или отменено празднование дня вмф россии.

Да, война идет. Путин привел войну, в том числе, и в Крым. Поэтому, безусловно, восторга от действий российского агрессора становится все меньше и меньше,

– подчеркнул Юсов.

Он привел в пример очереди и пробки на мосту, когда россияне в панике бежали из Крыма.

В украинской разведке отметили, что дальше будет больше, как в вопросе прозрения жителей Крыма, так и активизации проукраинского сопротивления на полуострове, который уже набирает обороты.

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В Крыму уже паника

Взрывы возле Новофедоровки в оккупированном Крыму вызвали панику среди населения.

Из-за взрывов на Новофедоровском аэродроме, "поехавшие" россияне начали массово бежать из временно оккупированного Крыма, из-за этого на крымском мосту были огромные пробки.

К слову, в результате взрывов оккупанты потеряли 9 самолетов. Именно эти самолеты бомбили и выпускали ракеты воздушного базирования по городам и селам Украины, в частности Юга.

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