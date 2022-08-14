Подія набула широкого резонансу не лише в окупованому Криму, а й за його межами.

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Що трапилось

У тимчасово окупованому Криму СТО, власниками якого є кримські татари, відмовилися обслуговувати військовий автомобіль російських окупантів.

Кілька днів тому російські загарбники просто знесли це СТО. При цьому вони почали говорити, що СТО нібито побудоване незаконно.

Зрозуміло, що після звільнення Криму від російських окупантів винні у незаконному знесення СТО понесуть покарання, а його власники отримають компенсацію за рахунок окупантів та стукачів,

– написав Рефат Чубаров.

Репресії у Криму вийшла на новий рівень

Кримський активіст розповів, що репресії на тимчасово окупованому півострові значно посилилися у порівнянні навіть з 2014 – 2015 роками. Є величезна кількість заарештованих татар і українців, а після "прильотів" в аеродром у Новофедорівці фсб розпочала справжні "чистки" в Саках та Сакському районі.

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