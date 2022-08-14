Событие получило широкий резонанс не только в оккупированном Крыму, но и за его пределами.

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Что случилось

Во временно оккупированном Крыму СТО, владельцами которого являются крымские татары, отказались обслуживать военный автомобиль российских оккупантов.

Несколько дней назад российские захватчики просто унесли это СТО. При этом они начали говорить, что СТО вроде бы построено незаконно.

Понятно, что после освобождения Крыма от российских оккупантов виновные в незаконном сносе СТО понесут наказание, а его владельцы получат компенсацию за счет оккупантов и стукачей,

– написал Рефат Чубаров.

Репрессии в Крыму вышли на новый уровень

Крымский активист рассказал, что репрессии на временно оккупированном полуострове значительно усилились по сравнению даже с 2014 – 2015 годами. Есть огромное количество арестованных татар и украинцев, а после "прилетов" в аэродром в Новофедоровке фсб начала настоящие "чистки" в Саках и Сакском районе.

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