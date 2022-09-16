Відомо, що там був знищений потужний склад боєприпасів і військової техніки окупантів. Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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У росіян в Криму паніка та страх
Це призвело до певної розгубленості серед проросійських людей, які думають, що перебувають у безпечному місці,
– повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Після окупації Криму на півострів переїхало багато громадян країни-агресорки, зокрема військовослужбовців та працівників каральних органів. Росіяни переконували себе, що це "одвічна російська земля".
"Вони були впевнені, що під "залізним" захистом, а тут виявилося, що багато того, що говорила москва – це блеф. Тобто протиповітряної оборони недостатньо, бо "ці українці" дістали до російських літаків та знищили їх або вдарили біля Джанкоя й зупинили діяльність залізниці", – розповів Чубаров.
У них почалася певна паніка та страх і це має призвести до якихось подальших дій. Вони мають далі обирати, що їм робити,
– зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
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Яка ситуація в окупованому Криму: коротко
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 7 вересня визнав удари української армії по тимчасово окупованому Криму. Бригадний генерал зауважив, що контроль над півостровом – це основа успіху на Півдні й навіть на Сході.
- У такий спосіб наша держава свідомо взяла на себе відповідальність за удари по військових об'єктах росії на окупованому півострові. Це є сигналом для США та країн Європи, щоб ті не боялися можливої реакції кремля.
- Окупаційна "влада" готується тікати з Криму. Так, фсб наказала своїм маріонеткам розробити план "евакуації" через прорив лінії оборони. План втечі передбачає у разі "прориву лінії оборони на південному напрямку" термінової евакуації кремлівських чиновників в росію.
- Україна закликала кримчан евакуюватися з окупованого півострова, адже це дуже допоможе нашим захисникам у звільненні. Так, Укрзалізниця запускає потяги для евакуації людей з Криму. Виїхати можна з кількох підконтрольних Україні міст.