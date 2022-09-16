Відомо, що там був знищений потужний склад боєприпасів і військової техніки окупантів. Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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У росіян в Криму паніка та страх

Це призвело до певної розгубленості серед проросійських людей, які думають, що перебувають у безпечному місці,

– повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Після окупації Криму на півострів переїхало багато громадян країни-агресорки, зокрема військовослужбовців та працівників каральних органів. Росіяни переконували себе, що це "одвічна російська земля".

"Вони були впевнені, що під "залізним" захистом, а тут виявилося, що багато того, що говорила москва – це блеф. Тобто протиповітряної оборони недостатньо, бо "ці українці" дістали до російських літаків та знищили їх або вдарили біля Джанкоя й зупинили діяльність залізниці", – розповів Чубаров.

У них почалася певна паніка та страх і це має призвести до якихось подальших дій. Вони мають далі обирати, що їм робити,

– зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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