Известно, что там уничтожен мощный склад боеприпасов и военной техники оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Интересно От "жеста доброй воли" до "отвлеченного маневра": как россия объясняет собственные поражения в войне
У россиян в Крыму паника и страх
Это привело к некоторой растерянности среди пророссийских людей, которые думают, что находятся в безопасном месте.
– сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
После оккупации Крыма на полуостров переехали многие граждане страны-агрессора, в том числе военнослужащие и работники карательных органов. Русские убеждали себя, что это "вечная русская земля".
"Они были уверены, что под "железной" защитой, а здесь оказалось, что много того, что говорила москва – это блеф. То есть противовоздушной обороны недостаточно, потому что "эти украинцы" достали до российских самолетов и уничтожили их или ударили возле Джанкоя и остановили деятельность железной дороги", – рассказал Чубаров.
У них началась определенная паника и страх и это должно привести к дальнейшим действиям. Они должны дальше выбирать, что им делать,
– отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
Полный стрим с Рефатом Чубаровым: смотрите видео
Какая ситуация в оккупированном Крыму: коротко
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 7 сентября признал удары украинской армии по временно оккупированному Крыму. Бригадный генерал заметил, что контроль над полуостровом – основа успеха на Юге и даже на Востоке.
- Таким образом, наше государство сознательно взяло на себя ответственность за удары по военным объектам россии на оккупированном полуострове. Это сигнал для США и стран Европы, чтобы те не боялись возможной реакции кремля.
- Оккупационная "власть" готовится бежать из Крыма. Так, ФСБ приказала своим марионеткам разработать план "эвакуации" из-за прорыва линии обороны. План побега предусматривает в случае "прорыва линии обороны на южном направлении" срочную эвакуацию кремлевских чиновников в россию.
- Украина призвала крымчан эвакуироваться с оккупированного полуострова, ведь это очень поможет нашим защитникам в освобождении. Так, Укрзализныця запускает поезда для эвакуации людей из Крыма. Выехать можно из нескольких подконтрольных Украине городов.