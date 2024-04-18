На Закарпатье 19-летний парень изнасиловал ребенка: подозреваемым оказался односельчанин
На Закарпатье житель Мукачевского района изнасиловал 13-летнюю девочку. Полиция задержала подозреваемого.
Правоохранители открыли уголовное дело. Парню за содеянное грозит до 15 лет заключения.
Смотрите также Немецкий чиновник совершал сексуальное насилие в отношении детей украинских беженцев
Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки
В полиции сообщили, что задержали 19-летнего жителя района, которого подозревают в изнасиловании малолетней девушки.
О пострадавшей девушке правоохранителям сообщили в медучреждении, куда она накануне обратилась за помощью.
Они рассказали, что 17 апреля вечером в полицию поступило сообщение от медиков, что к ним для оказания помощи доставили 13-летнюю девушку. Там отметили, что по предварительным данным ребенок пострадал от действий сексуального характера, однако общаться согласилась исключительно с правоохранителями.
В больницу немедленно прибыли сотрудники полиции, которые выяснили обстоятельства дела и личность насильника. Им оказался 19-летний односельчанин потерпевшей девочки. Его оперативно разыскали и задержали. На месте совершения преступления следственно-оперативная группа полиции изъяла ряд вещественных доказательств, которые будут исследовать эксперты,
– сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. За изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
На Закарпатье врач накачивал пациентов лекарствами и делал интимные фото: коротко
- На Закарпатье врач совершал действия сексуального характера в отношении пациентов, которых накачивал препаратами.
- Врач Иршавской больницы на рабочем месте давал своим пациентам препараты, от которых они или теряли сознание, или не могли понять, что происходит вокруг.
- После этого он совершал действия сексуального характера, которые снимал на камеру собственного телефона. У него нашли сотни таких снимков.
- В полиции уточнили 24 Каналу, что фактов изнасилования не было – говорится о сексуальном насилии.