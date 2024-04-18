На Закарпатье 19-летний парень изнасиловал ребенка: подозреваемым оказался односельчанин

На Закарпатье житель Мукачевского района изнасиловал 13-летнюю девочку. Полиция задержала подозреваемого.

Правоохранители открыли уголовное дело. Парню за содеянное грозит до 15 лет заключения.

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Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки

В полиции сообщили, что задержали 19-летнего жителя района, которого подозревают в изнасиловании малолетней девушки.

О пострадавшей девушке правоохранителям сообщили в медучреждении, куда она накануне обратилась за помощью.

Они рассказали, что 17 апреля вечером в полицию поступило сообщение от медиков, что к ним для оказания помощи доставили 13-летнюю девушку. Там отметили, что по предварительным данным ребенок пострадал от действий сексуального характера, однако общаться согласилась исключительно с правоохранителями.

В больницу немедленно прибыли сотрудники полиции, которые выяснили обстоятельства дела и личность насильника. Им оказался 19-летний односельчанин потерпевшей девочки. Его оперативно разыскали и задержали. На месте совершения преступления следственно-оперативная группа полиции изъяла ряд вещественных доказательств, которые будут исследовать эксперты,

– сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. За изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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