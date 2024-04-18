На Закарпатті 19-річний хлопець зґвалтував дитину: підозрюваним виявився односелець

На Закарпатті мешканець Мукачівського району зґвалтував 13-річну дівчинку. Поліція затримала підозрюваного.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Хлопцю за скоєне загрожує до 15 років ув'язнення.

Дивіться також Німецький чиновник здійснював сексуальне насилля щодо дітей українських біженців

Поліція затримала підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

У поліції повідомили, що затримали 19-річного жителя району, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дівчини.

Про постраждалу дівчину правоохоронцям повідомили у медзакладі, куди вона напередодні звернулася за допомогою.

Вони розповіли, що 17 квітня увечері до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до них для надання допомоги доставили 13-річну дівчину. Там зазначили, що за попередніми даними дитина постраждала від дій сексуального характеру, однак спілкуватися погодилася виключно з правоохоронцями.

До лікарні негайно прибули співробітники поліції, які з'ясували обставини справи та особу ґвалтівника. Ним виявився 19-річний односелець потерпілої дівчинки. Його оперативно розшукали та затримали. На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група поліції вилучила ряд речових доказів, які досліджуватимуть експерти,

– повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. За зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Закарпатті лікар накачував пацієнтів ліками та робив інтимні фото: коротко