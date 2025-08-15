В Закарпатье произошла чрезвычайная ситуация. Там случилося схождение трех вагонов пассажирского поезда №39/40 Запорожья — Солотвино.

К счастью, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что известно об аварии поезда в Закарпатье?

В компании заметили. что причины схождения вагонов с рельсов будет устанавливать специальная комиссия. Предварительная версия – "выброс" рельса из-за аномальной жары.

Приносим прощения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ,

– говорится в сообщении Укрзализныци.

Также там сообщили, что пригородный поезд №6581 сообщением Королево – Батево будет ограничен станцией Виноградов.

Обновление: Три вагона с пассажирами уже отправились к конечной станции Солотвино. Рейс №84 из Солотвина в столицу отправится по графику в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где идет восстановление.

Заметим, что в Закарпатье пришла сильная жара. Там, 15 августа, столбик термометра показывает 32 – 34 градуса тепла. В выходные в Украине ожидается аномальная жара с возможными температурными рекордами до +38 градусов.