К счастью, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Что известно об аварии поезда в Закарпатье?
В компании заметили. что причины схождения вагонов с рельсов будет устанавливать специальная комиссия. Предварительная версия – "выброс" рельса из-за аномальной жары.
Приносим прощения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ,
– говорится в сообщении Укрзализныци.
Также там сообщили, что пригородный поезд №6581 сообщением Королево – Батево будет ограничен станцией Виноградов.
Пассажиров рейса №84 Солотвино – Киев просят дождаться уведомления об объездном маршруте.
Заметим, что в Закарпатье пришла сильная жара. Там, 15 августа, столбик термометра показывает 32 – 34 градуса тепла. В выходные в Украине ожидается аномальная жара с возможными температурными рекордами до +38 градусов.