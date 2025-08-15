Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи для OBOZ.UA.

Смотрите также Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в ближайшее время: чего ожидать украинцам

Какой будет погода в ближайшие дни?

В субботу, 16 августа, во многих регионах температура поднимется до +30 градусов.

На Закарпатье и юге – достаточно тепло и даже жарко: ночь +16... +21 градус, днем максимум +25... +33 градуса. Это, конечно, не сильная жара – от +35 градусов, – но жаркие ночи еще будут, особенно на выходных,

– отметила Наталья Птуха.

В воскресенье и понедельник, 17–18 августа на севере и западе Украины местами возможны кратковременные дожди. При этом температура днем на юге и востоке страны будет подниматься до +28...+34 градусов. Как отметила синоптик, местами снова возможна сильная жара +35... +38 градусов.

На остальной территории Украины будет несколько прохладнее. Днем 18 августа на западе, севере, в большинстве центральных областей температурный максимум составит +21... +27 градусов, а "за счет поступления атмосферного фронта возможны колебания температуры".