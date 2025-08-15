На щастя, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, передає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про аварію потяга на Закарпатті?

У компанії зауважили. що причини сходження вагонів з рейок встановлюватиме спеціальна комісія. Попередня версія – "викид" рейки через аномальну спеку.

Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт,

– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Також там повідомили, що приміський поїзд №6581 сполученням Королево – Батьово буде обмежено до станції Виноградів.

Пасажирів рейсу №84 Солотвино – Київ просять дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут.

Зауважимо, що на Закарпаття прийшла сильна спека. Там, 15 серпня, стовпчик термометра показує 32 – 34 градуси тепла. На вихідні в Україні очікується аномальна спека з можливими температурними рекордами до +38 градусів.