На щастя, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, передає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Дивіться також Укрзалізниця запускає новий поїзд в Одесу: звідки можна поїхати на море
Що відомо про аварію потяга на Закарпатті?
У компанії зауважили. що причини сходження вагонів з рейок встановлюватиме спеціальна комісія. Попередня версія – "викид" рейки через аномальну спеку.
Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт,
– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
Також там повідомили, що приміський поїзд №6581 сполученням Королево – Батьово буде обмежено до станції Виноградів.
Пасажирів рейсу №84 Солотвино – Київ просять дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут.
Зауважимо, що на Закарпаття прийшла сильна спека. Там, 15 серпня, стовпчик термометра показує 32 – 34 градуси тепла. На вихідні в Україні очікується аномальна спека з можливими температурними рекордами до +38 градусів.