15 серпня, 16:40
На Закарпатті 3 вагони пасажирського потяга зійшли з рейок

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя – Солотвино, постраждалих немає.
  • Ймовірно, аварія сталася через аномальну спеку.

На Закарпатті сталася надзвичайна ситуація. Там відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино.

На щастя, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, передає 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про аварію потяга на Закарпатті?

У компанії зауважили. що причини сходження вагонів з рейок встановлюватиме спеціальна комісія. Попередня версія – "викид" рейки через аномальну спеку.

Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт,
 – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Також там повідомили, що приміський поїзд №6581 сполученням Королево – Батьово буде обмежено до станції Виноградів.

Пасажирів рейсу №84 Солотвино – Київ просять дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут.

Зауважимо, що на Закарпаття прийшла сильна спека. Там, 15 серпня, стовпчик термометра показує 32 – 34 градуси тепла. На вихідні в Україні очікується аномальна спека з можливими температурними рекордами до +38 градусів.