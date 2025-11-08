На Запорожье прогремели взрывы: в регионе работает ПВО

После массированного обстрела Украины 8 ноября Россия снова обстреливает мирные города. Вечером взрывы прогремели в Запорожье.

Какая причина взрывов в Запорожской области?

Воздушная тревога по всей Запорожской области объявлена ​​21:41 8 ноября. Она, вероятно, связана с угрозой применения ударных БПЛА.

Уже через минуту глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в регионе.

Работает наше ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал Федоров.

Пока нет подробностей относительно последствий атаки. В случае объявления тревоги в вашем регионе следует как можно скорее уходить в укрытие и оставаться там до отбоя угрозы.

Последние атаки россиян на Запорожье