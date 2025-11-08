Укр Рус
8 ноября, 21:46
2

На Запорожье прогремели взрывы: в регионе работает ПВО

Дария Черныш
Основные тезисы
  • На Запорожье 8 ноября прогремели взрывы, в регионе работает ПВО.
  • Воздушную тревогу объявили из-за угрозы ударных БпЛА.

После массированного обстрела Украины 8 ноября Россия снова обстреливает мирные города. Вечером взрывы прогремели в Запорожье.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Какая причина взрывов в Запорожской области? 

Воздушная тревога по всей Запорожской области объявлена ​​21:41 8 ноября. Она, вероятно, связана с угрозой применения ударных БПЛА. 

Уже через минуту глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в регионе. 

Работает наше ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах, 
– написал Федоров. 

Пока нет подробностей относительно последствий атаки. В случае объявления тревоги в вашем регионе следует как можно скорее уходить в укрытие и оставаться там до отбоя угрозы. 

