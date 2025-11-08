На Запорожье прогремели взрывы: в регионе работает ПВО
- На Запорожье 8 ноября прогремели взрывы, в регионе работает ПВО.
- Воздушную тревогу объявили из-за угрозы ударных БпЛА.
После массированного обстрела Украины 8 ноября Россия снова обстреливает мирные города. Вечером взрывы прогремели в Запорожье.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.
Какая причина взрывов в Запорожской области?
Воздушная тревога по всей Запорожской области объявлена 21:41 8 ноября. Она, вероятно, связана с угрозой применения ударных БПЛА.
Уже через минуту глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в регионе.
Работает наше ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал Федоров.
Пока нет подробностей относительно последствий атаки. В случае объявления тревоги в вашем регионе следует как можно скорее уходить в укрытие и оставаться там до отбоя угрозы.
Последние атаки россиян на Запорожье
Вечером 6 ноября вражеские КАБы атаковали Запорожье. В городе выбило окна в жилых домах и детсаде.
Россияне также 2 ноября ударили по Запорожью "Шахедами". Ранены два человека, около 58 тысяч абонентов остались без света. Кроме того, было повреждено более 30 частных домов.
30 октября под огонь окупантов попало общежитие, где разрушены несколько этажей.