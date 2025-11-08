На Запоріжжі прогриміли вибухи: в регіоні працює ППО
- На Запоріжжі 8 листопада прогриміли вибухи, в регіоні працює ППО.
- Повітряну тривогу оголосили через загрозу ударних БпЛА.
Після масованого обстрілу України 8 листопада Росія знову обстрілює мирні міста. Увечері вибухи пролунали на Запоріжжі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.
Яка причина вибухів на Запоріжжі?
Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили 21:41 8 листопада. Вона, ймовірно, пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА.
Вже за хвилину очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи у регіоні.
Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав Федоров.
Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше прямувати в укриття і залишатися там до відбою загрози.
Останні атаки росіян на Запоріжжя
Увечері 6 листопада ворожі КАБи атакували Запоріжжя. У місті вибило шибки в житлових будинках і дитсадку.
Росіяни також 2 листопада вдарили по Запоріжжю "Шахедами". Поранено двох людей, близько 58 тисяч абонентів залишилися без світла. Крім того, було пошкоджено понад 30 приватних будинків.
30 жовтня під вогонь окупантів потрапив гуртожиток, де зруйновано кілька поверхів.