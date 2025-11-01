В Запорожье прогремели взрывы: в регионе работала ПВО

Вечером 1 ноября Россия запустила по Украине ударные дроны-камикадзе. Взрывы слышали на Запорожье.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: для каких областей есть угроза

Что известно об атаке на Запорожье?

Воздушная тревога в области и городе объявили около 23:20. Известно, что Украину атакуют вражеские дроны.

Около 23:21 местные услышали взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что работают силы ПВО по враждебным целям.

Пока нет подробностей относительно последствий российской атаки, попадания или пострадавших. Однако впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБ в регион.

В случае объявления опасности в вашем регионе следует как можно скорее идти к укрытию и быть там к отбою.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетных и дроновых угрозах, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Последние атаки россиян на Запорожье: каковы последствия?