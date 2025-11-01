На Запоріжжі пролунали вибухи: в регіоні працювала ППО

Увечері 1 листопада Росія запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. Вибухи чули на Запоріжжі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Повітряну тривогу в області та місті оголосили близько 23:20. Відомо, що Україну атакують ворожі дрони.

Близько 23:21 місцеві почули вибухи. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що працюють сили ППО по ворожих цілях.

Наразі немає подробиць щодо наслідків російської атаки, влучання чи постраждалих. Проте згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБ на регіон.

У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні варто якомога швидше прямувати до укриття і бути там до відбою.

