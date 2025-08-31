На Запорожье раздаются взрывы

С самого утра воскресенья, 31 августа, в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.

Что известно о взрывах в Запорожье?

Чиновник не уточнил, речь собственно о городе или о Запорожской области.

Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– написал глава ОВА Иван Федоров.

Воздушные силы писали, с чем связана воздушная тревога на Запорожье. В этой области, а также в Черниговской есть российские беспилотники. По данным ВС, привлечены средства для их сбивания.

Некоторые мониторы информировали о КАБах на область.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Карта интерактивная, поэтому данные на ней обновляются автоматически.

Детали о последнем массированном обстреле Запорожья

В течение предыдущих суток россияне нанесли 391 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области.

По самому Запорожью было 10 ракетных ударов. Город попал под массированную атаку.

