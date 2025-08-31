На Запоріжжі лунають вибухи
- На Запоріжжі вранці 31 серпня пролунали вибухи.
- Працювала ППО через присутність російських безпілотників.
- 30 серпня Запоріжжя зазнало 10 ракетних ударів.
З самого ранку неділі, 31 серпня, у Запорізькій області пролунали вибухи. Відбій загрози оголосили досить швидко – вже о 7:06.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.
Дивіться також Масована атака на Запоріжжя: поліція показала перші хвилини після нічних ударів
Що відомо про вибухи на Запоріжжі 31 серпня?
Чиновник не уточнив, мова про власне місто чи Запорізьку область.
Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав глава ОВА Іван Федоров.
Повітряні сили писали, з чим пов'язана повітряна тривога на Запоріжжі. В цій області, а також у Чернігівській є російські безпілотники. За даними ПС, залучено засоби для їх збиття.
Деякі монітори інформували про КАБи на область.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Карта інтерактивна, тож дані на ній оновлюються автоматично.
Деталі про останній масований обстріл Запоріжжя
- Протягом попередньої доби росіяни завдали 391 удар по 16 населених пунктах Запорізької області.
- По самому Запоріжжю 30 серпня було 10 ракетних ударів. Місто потрапило під масовану атаку.
- Поранено 34 людини, серед них діти.
- Загинула 1 людина. За даними ОВА, це літня жінка, яка через стан здоров'я не встигла вийти зі свого житла.
- "Пошкоджено 17 багатоповерхівок і 120 приватних будинків. Декілька осель зруйновані вщент. 25 тисяч абонентів залишилися без світла, 104 – без газу", – писав 30 серпня Іван Федоров.
- Містянам відновили електроенергію лише зранку 31 серпня.
- Кореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу, що атака була в декілька етапів. Спершу ворог атакував дронами – бив ними по житловій забудові. А вже зранку на місто полетіли крилаті та балістичні ракети.
- Володимир Зеленський заявив: Росія надсилає чіткі сигнали США і Європі про те, що не бажає завершувати війну. А також сигнали тим лідерами, які цими днями в Китаї і будуть зустрічатися з Путіним.