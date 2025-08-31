З самого ранку неділі, 31 серпня, у Запорізькій області пролунали вибухи. Відбій загрози оголосили досить швидко – вже о 7:06.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі 31 серпня?

Чиновник не уточнив, мова про власне місто чи Запорізьку область.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав глава ОВА Іван Федоров.

Повітряні сили писали, з чим пов'язана повітряна тривога на Запоріжжі. В цій області, а також у Чернігівській є російські безпілотники. За даними ПС, залучено засоби для їх збиття.

Деякі монітори інформували про КАБи на область.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Карта інтерактивна, тож дані на ній оновлюються автоматично.

Деталі про останній масований обстріл Запоріжжя