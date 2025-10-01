МАГАТЭ предупреждает об опасной ситуации на ЗАЭС. Станция уже 10 день остается без основного источника питания.

На резервных генераторах станция может проработать еще 10 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины и НАЭК "Энергоатом".

Какая сейчас ситуация на ЗАЭС?

МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции. Она уже 10 день остается без основного источника питания из-за действий оккупантов.

По сообщению агентства, сейчас станция на оккупированной территории работает исключительно на резервных дизель-генераторах. Запасов топлива для их работы хватит на 10 дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси предупредил, что в случае полного отключения резервных систем питания может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

Крупнейшая атомная электростанция Европы уже более недели остается без внешнего питания, что является самым длительным событием с начала войны. Хотя сейчас станция функционирует благодаря аварийным дизель-генераторам – последней "линии обороны" – и непосредственной угрозы нет, пока они продолжают работать, такая ситуация является очевидно неустойчивой с точки зрения ядерной безопасности,

– сказал он.

Он отметил, что восстановление питания ЗАЭС необходимо возобновить как можно быстрее.

Украина выразила готовность отремонтировать резервную линию при условии гарантий безопасности со стороны России.

Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в эфире 24 Канала отметила, что в этой ситуации прежде всего пугает поведение россиян.

"Россия оккупировала рабочую ядерную станцию, превратила ее в военный плацдарм, военную базу, обстреливает с промышленной площадки Никополь, Марганец, размещает артиллерийские реактивные установки рядом со станцией. Именно это беспрецедентная ситуация", – подчеркнула она.

