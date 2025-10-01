МАГАТЕ попереджає про небезпечну ситуацію на ЗАЕС. Станція вже 10 день залишається без основного джерела живлення.

На резервних генераторах станція може пропрацювати ще 10 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та НАЕК "Енергоатом".

Яка зараз ситуація на ЗАЕС?

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції. Вона вже 10 день залишається без основного джерела живлення через дії окупантів.

За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах. Запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі попередив, що у випадку повного відключення резервних систем живлення може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

Найбільша атомна електростанція Європи вже понад тиждень залишається без зовнішнього живлення, що є найтривалішою подією з початку війни. Хоча наразі станція функціонує завдяки аварійним дизель-генераторам – останній "лінії оборони" – і безпосередньої загрози немає, поки вони продовжують працювати, така ситуація є очевидно нестійкою з точки зору ядерної безпеки,

– сказав він.

Він зазначив, що відновлення живлення ЗАЕС необхідно відновити якнайшвидше.

Україна висловила готовність відремонтувати резервну лінію за умови гарантій безпеки зі сторони Росії.

Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі 24 Каналу зазначила, що у цій ситуації насамперед лякає поведінка росіян.

"Росія окупувала робочу ядерну станцію, перетворила її на військовий плацдарм, воєнну базу, обстрілює з промислового майданчика Нікополь, Марганець, розміщує артилерійські реактивні установки поряд зі станцією. Саме це безпрецедентна ситуація", – наголосила вона.

Чому ЗАЕС залишилася без основної лінії живлення?