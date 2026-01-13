Юлия Тимошенко разоблачена на попытках подкупа нардепов, – "Схемы"

Журналисты "Схем" заявили, что НАБУ и САП разоблачили именно Юлию Тимошенко. Ранее НАБУ писали о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций, но не называли фамилию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы".

Правда ли, что НАБУ разоблачило Тимошенко?

Как утверждают источники "Схем" – да.

Разоблачен руководитель одной из депутатских фракций Верховной Рады на предложении взятки ряду депутатов, заявили в НАБУ и САП. По данным источников "Схем" в антикоррупционных органах, речь идет о руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко,

– говорится в заметке.

Обратите внимание! Источник Суспильного в правоохранительных органах подтвердил, что это именно Тимошенко.

В ОО "Центр противодействия коррупции" напомнили: 22 июля 2025 года Тимошенко голосовала за законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП (№12414).

31 июля она была одной из немногих депутатов, которые не голосовали за восстановление полномочий антикоррупционеров. В тот день Тимошенко выступила с трибуны, говоря о "внешнем управлении" и другие месседжи, которые обычно встречаются в пропаганде России. Ее с трибуны поддерживал коллега по фракции Сергей Власенко,

– указано в сообщении.

А что говорят в НАБУ?

Там вечером 13 января написали, что НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, которые принадлежат к фракциям, не возглавляемых этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Но не назвали фамилию, о ком идет речь.

"Украинская правда" указывала, что прошли обыски в офисе "Батькивщины".

О ком бы ни шла речь, ему или ей грозит до 10 лет лишения свободы – именно столько предусматривает часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, по которой квалифицировали дело. В ней говорится о лишении свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.