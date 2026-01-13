На спробах підкупу нардепів викрито Юлію Тимошенко, – "Схеми"

Журналісти "Схем" заявили, що НАБУ і САП викрили саме Юлію Тимошенко. Раніше НАБУ писали про викриття керівника однієї з депутатських фракцій, але не називали прізвище.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми".

Чи правда, що НАБУ викрило Тимошенко?

Як стверджують джерела "Схем" – так.

Викрито керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції хабаря низці депутатів, заявили в НАБУ та САП. За даними джерел "Схем" в антикорупційних органах, йдеться про керівницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко,

– ідеться в дописі.

Зверніть увагу! Джерело Суспільного в правоохоронних органах підтвердило, що це саме Тимошенко.

У ГО "Центр протидії корупції" нагадали: 22 липня 2025 року Тимошенко голосувала за законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП (№12414).

31 липня вона була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів. У той день Тимошенко виступила з трибуни, говорячи про "зовнішнє управління" та інші меседжі, які зазвичай зустрічаються у пропаганді Росії. Її з трибуни підтримував колега по фракції Сергій Власенко,

– вказано в повідомленні.

А що кажуть у НАБУ?

Там увечері 13 січня написали, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.