Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ і САП.

Що написали правоохоронці про викриття у Верховній Раді?

Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрила керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів.

Цікаво, що ці народні обранці не належать до фракції, яку очолює ця людина. За гроші відповідна особа намагалася пролобіювати голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Попередня кваліфікація справи за статтею Кримінального кодексу України: пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником.

Покарання, у разі доведення провини в суді, – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.