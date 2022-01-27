Нацгвардейцы забаррикадировались и сопротивлялись: детали трагедии в Днепре

В Днепре 27 января произошла жуткая трагедия – 20-летний нацгвардеец застрелил своих сослуживцев.

Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время брифинга, нацгвардейцы, рискуя жизнью, оказывали сопротивление стрелку.

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По словам Енина, часть нацгвардейцев забаррикадировали помещение, чтобы не допустить потерь среди других военнослужащих.

Не могу обойти героизм и слаженные действия военнослужащих Национальной гвардии, которые оказали сопротивление правонарушителю. Рискуя собственной жизнью, они забаррикадировали помещение, не давая таким образом поставить под угрозу жизнь других военных смены, которые находились в комнате отдыха,

– рассказал заместитель министра внутренних дел.

Он также отдельно выделил еще одного военного, который трижды получил ранения. Мужчине чудом удалось скрыться и оперативно сообщить правоохранителям о трагедии.

Главное о стрельбе на "Южмаше"

В ночь на 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук из автомата расстрелял стражу военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. Погибли 5 человек, в том числе гражданская женщина, еще 5 – получили ранения.

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В Днепре ввели план "Сирена". За несколько часов его удалось задержать в Подгородном, что в Днепропетровской области. Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии.

Также в ГБР заявили, что против нацгвардейца, стрелявшего в сослуживцев, открыли 3 уголовных дела:

об умышленном убийстве;

похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов;

дезертирство.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении. Антон Геращенко считает, что справедливым наказанием для убийцы из "Южмаша" станет пожизненное заключение. Однако сначала экспертиза должна определить психическое состояние Артема Рябчука.

В сети появилась информация о том, что парень имел проблемы в коллективе. Они начались после того, как парень предотвратил драку между солдатами. Однако вместо того, чтобы принять меры, руководство сочло его "стукачом" и начало над ним издеваться.

Стрельба на "Южмаше": смотрите видео