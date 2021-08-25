Национальный праздник закончился трагедией: теракт в Ницце унес жизни десятков человек

Торжества в честь одного из крупнейших национальных праздников во Франции в 2016 году завершились настоящей трагедией. В результате теракта в Ницце погибли 87 человек.

14 июля на территории Франции отмечают один из крупнейших национальных праздников – День взятия Бастилии. Годовщина штурма крепости-тюрьмы в далеком 1789 году является символом единства нации и примирения всех французов.

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Ежегодно в этот день официальные церемонии и парады проводят в каждом французском городе. Однако в 2016 году для жителей и гостей одного из крупнейших городов Франции празднование завершилось настоящей трагедией. Террористическое нападение в Ницце.

В тот день в Ницце большое празднование происходило на Английской набережной, которая простирается на 7 километров вдоль Средиземного моря. Вечером толпа численностью более 30 тысяч человек собралась там, чтобы наблюдать за праздничными фейерверками.

В толпу въехал грузовик

Именно в это время, около 22:40 часов, в толпу нацелено въехал многотонный грузовик Renault Midlum. Разогнавшись за 100 метров до отдыхающих, террорист за рулем авто врезался в людей и сумел проехать по телам еще 2 километра.



Теракт в Ницце в 2016 году унес жизни десятков человек / Фото "РБК"

При этом он намеренно двигался зигзагами, чтобы искалечить и убить как можно больше человек. Несмотря на то, что на набережной царила массовая паника, один из мужчин все же попытался остановить террориста. Ему удалось попасть в кабину водителя, из-за чего злоумышленнику пришлось замедлить движение.

Террориста обезвредила полиция

Именно в это время полиция смогла его обезвредить несколькими выстрелами. Массовым убийцей оказался 31-летний француз тунисского происхождения Мохамед Лауэж Булель. Он переехал в Ниццу еще в 2005 году, где сразу устроился работать водителем грузовика.

Несмотря на то, что французский прокурор и премьер-министр связывали действия Мохамеда с джихадистским терроризмом и Исламским государством, родные мужчины свидетельствовали об обратном. Они утверждали, что их погибший родственник никогда не имел ничего общего с религией.



Несколько пострадавших умерли в больнице / Фото ЕРА

Однако, по их словам, у него были серьезные психологические проблемы, а также наркотическая и алкогольная зависимости. Мохамед якобы лечился от депрессии и имел приступы ярости. В то же время поведение Мохамеда незадолго до нападения говорило о другом.

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Согласно комментариям местных знакомых, за несколько дней перед атакой он начал отпускать бороду, объясняя это тем, что смысл бороды в религиозности. В апреле того же года он начал посещать мечеть, а за 8 месяцев до теракта бывал в Тунисе.

Жуткая серия терактов в Париже

Примерно в это же время произошла серия террористических атак в Париже, во время которой погибли более 120 человек. О причастности Мохамеда к Исламскому государству сообщил и родной дядя террориста.

Он заявил, что парня завербовали около 2 недель назад члены группировки из Алжира. Тогда же Мохамед якобы начал интересоваться видео Исламского государства, а также стрелком из Орландо Омаром Матином. Последний всего месяц назад убил в местном баре в штате Флорида полсотни человек.



Дядя террориста предположил, что его завербовали / Фото ЕРА

Такие показания только усилили подозрение правоохранительных органов Франции касательно связи террориста с Исламским государством. Бывший мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявлял, что грузовик был загружен гранатами и оружием. Однако на самом деле полиция обнаружила на месте преступления лишь нефункциональную гранату и макеты АК-47 и М-16.

Правоохранители нашли 5 сообщников

Через неделю после нападения прокурор Франции заявил, что правоохранителям удалось выследить и задержать соучастников преступления. Это было 4 мужчин и 1 женщина, которая оказалась женой преступника и, по мнению полиции, не была причастна к нападению.

Один из задержанных мужчин снимал нападение на видео и часто до этого контактировал с Мохамедом. Другие мужчины участвовали в поиске оружия для воплощения задуманного. В тот вечер жертвами террориста стали более 400 человек, 87 из них погибли на месте и в больницах от полученных травм.



Правоохранители нашли 5 сообщников террориста / Фото ЕРА

Много убитых было не только среди французов, но и иностранцев. Треть жертв нападения, в частности, были мусульманскими иммигрантами. Первой под колесами грузовика погибла 62-летняя мусульманка, мать 7 детей, Фатима Чаррихи. Также жертвой стал молодой украинец, одессит Михаил Базелевский.

Весь мир выражал соболезнования Франции

Люди по всему миру выражали соболезнования семьям погибших и пострадавшим от теракта. Официальные представители разных государств сообщали о готовности помочь. Президент Франции Франсуа Олланд подал в парламент предложение о продлении режима чрезвычайного положения, который действовал в стране со времени терактов в Париже в ноябре 2015 года.

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Всего через 4 дня после трагедии в Ницце, началась серия терактов в Германии. Первое из нападений впоследствии связали с массовым убийством во французском городе. 18 июля 2016 года в поезде между баварскими городами Тройхтлинген и Вюрцбург молодой человек вооруженный топором и ножом напал на пассажиров.



Люди по всему миру выражали соболезнования / Фото ЕРА

Ему удалось ранить четырех случайных людей, пока его не застрелила полиция. Злоумышленник оказался одним из беженцев, который прибыл из Афганистана за год до этого. Расследование нападения привело правоохранителей к связи молодого человека с Исламским государством.

По их данным, члены террористической группировки призвали мужчину наехать на толпу так же как это сделал Мохамед в Ницце. Они аргументировали тем, что таким образом это приведет к большему количеству погибших. Однако молодой террорист не умел водить машину, и заявил, что не будет тратить время на обучение.

Во Франции почтили память погибших

Сегодня Национальный праздник День взятия Бастилии во Франции продолжают громко отмечать. Однако в Ницце ежегодно, кроме празднования, время посвящают и чествованию памяти погибших в тот трагический день.

Через 4 года, в 2020 году, этот город встретил еще 1 безжалостное нападение террориста. На этот раз погибли 4 человека, а убийства были не менее жестокими. Террорист напал с ножом на посетителей базилики Нотр-Дам.



Из-за теракта в Ницце в 2016 году пострадали 400 человек / Фото ЕРА

Одна из жертв была обезглавлена. Нападающего задержали через 10 минут после атаки, а злоумышленник продолжал выкрикивать экстремистские исламские призывы даже во время задержания.

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Теракты в Французской республике случаются довольно часто. Количество мусульманского населения в этой стране достигает 8% и постоянно растет. Совет мусульман во Французской Республике каждый раз осуждает подобные действия радикальных лиц, исповедующих мусульманскую веру, а правоохранительные органы страны работают над предотвращением и борьбой с терроризмом всеми силами.