Хронология терактов в Лондоне

Ответственность за нападения взяли на себя сразу несколько группировок, среди которых известная на весь мир террористическая организация "Аль-Каида". Утром, 7 июля, целью для террористов-самоубийц стал общественный транспорт мегаполиса. Взрывы прогремели в час пик – между 8:50 и 9:50 утра по местному времени.

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Сразу 3 бомбы взорвались в вагонах метро вблизи станций Олдгейд, Кинг-Кросс и Эджвар-Роуд. Четвертую бомбу злоумышленники взорвали в двухэтажном автобусе в центре столицы Великобритании, на площади Тависток.

Кроме четырех террористов-смертников, в результате взрывов погибли 52 человека. Еще более 700 человек были серьезно ранены. Террористический акт привел к полной остановке общественного транспорта, тысячи людей оказались в ловушке на заблокированных станциях метро. В то же время по всей британской столице не работала мобильная связь.



Теракт в Лондоне состоялся 7 июля 2005 / Фото AFP

Достоверной информации о том, какое именно взрывчатое вещество использовали террористы так и не обнародовали. Некоторые источники утверждали, что им был пероксид ацетона, ГМТД или пероксид водорода в смеси с перцем. Такие взрывы якобы были инициированы детонатором на основе пероксида ацетона или ГМТД.

Сила зарядов отвечала около 3 килограммам тротила. Каждый из взрывов имел смертельную зону действия на расстоянии 2,5 – 3 метров, и вызывал серьезные ранения на расстоянии 4 метров. Кроме того, заряды содержали небольшое количество металлических обломков.

Чтобы не усугублять панику, правоохранители начали расследовать возможные причины аварии на местах взрывов. Однако, через некоторое время, штаб-квартира полиции Лондона Скотланд-Ярд подтвердил факт террористического акта.

Сколько людей умерло из-за теракта

Согласно официальным данным, около станции метрополитена Олдгейт погибли 7 человек, 6 – возле Эджвар-роуд, еще 13 – в автобусе на площади Тависток, больше всего погибших обнаружили в вагоне метро, ​​который следовал до станции Кинг-Кросс. Из-за большого количества пассажиров там были убиты 26 человек.

Всего было установлено 52 жертвы, треть из них не имели британского гражданства. Это были туристы или нелегальные жители Великобритании, которые прибыли из Польши, Гренады, Турции, Новой Зеландии, США, Ирана, Румынии, Афганистана, Франции, Маврикии, Италии, Нигерии, Австралии, Израиля и Ганы.

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Кроме погибших пассажиров, в транспорте обнаружили тела террористов-смертников. Их нашли возле установленных взрывчаток. Все, кроме одного, были молодыми британцами пакистанского происхождения:

30-летний Мохаммед Сидик Хан;

19-летний Хасиб Хусейн;

20-летний Шехзад Танвир.

Еще одним террористом оказался 19-летний уроженец Ямайки – Джермен Лидси. Все смертники, кроме островитянина, были практикующими мусульманами и гражданами Соединенного Королевства, которые родились и росли в Великобритании и учились в местных школах.

В Лондоне проходил саммит G8

Террористический акт в Лондоне состоялся в первый день саммита Большой восьмерки, который в то время проходил в Великобритании. Кроме того, накануне было объявлено, что Лондон получил право на проведение Летних Олимпийских игр 2012 года. После известия о взрывах в столице Соединенного Королевства, в Лондон немедленно прибыл премьер-министр Тони Блэр.



Взрыв прогремел, когда автобус был перед зданием Британской ассоциации медиков / Фото РА

Великобритания ужесточила меры безопасности на саммите Большой восьмерки, а государства-члены G8 опубликовали совместное заявление. Организация совместно с НАТО и ЕС осудила действия террористов, а мэр Лондона назвал теракт ничем иным как массовым убийством.

Через 2 недели после взрывов, 21 июля, правоохранители обнаружили в метрополитене еще 2 бомбы, которые не сработали. На следующий день они застрелили по ошибке подозреваемого в терроризме мужчину. Им оказался бразильский электрик Жан Шарль де Менезес.

Кто организовал теракты

Различные террористические организации, после известия о теракте не замедлили с заявлениями о том, что убийства организовали именно они. Однако наиболее вероятным заказчиком нападения была "Аль-Каида".

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В сентябре 2005 года организация официально объявила, что взрывы в Лондоне – это ее рук дело. Видеообращение соответствующего содержания было обнародовано в том же месяце в арабской телевизионной сети "Аль-Джазира". На них двое из террористов-смертников, а именно – Сидик Хан и Шехзад Танвир, обвиняли правительство Великобритании в агрессии против мусульман по всему миру.

Также они заявляли, что теракты будут продолжаться, пока британские войска не покинут территорию Афганистана и Ирака. В мае 2006 года власти Великобритании в конце концов опубликовали официальный отчет о расследовании теракта.

Обратите внимание! Катастрофу в Лондоне 2005 года считают первым терактом, который совершили террористы-смертники на территории Западной Европы.

Согласно данным Министерства внутренних дел Соединенного королевства, трое террористов пакистанского происхождения – Хан, Хусейн и Танвир – в 2003 – 2004 годах посещали Пакистан. Там они, вероятно, и контактировали с представителями "Аль-Каиды".

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Теракты подготовили якобы сами террористы-смертники весной 2005 года. Все бомбы они собрали в доме четвертого террориста – Лидси. Кроме того, для изготовления взрывчатых устройств они тратили собственные средства, большая часть которых взята, в частности, в кредит в банках Великобритании.

Сообщников теракта осудили

Правоохранителям удалось задержать еще нескольких участников теракта, которые, к счастью, в тот день не смогли взорвать бомбы. Одним из обвиняемых был Осман Хусейн. Во время суда он заявил, что нападения не имели ничего общего с "Аль-Каидой" и что они должны быть направлены только на распространение страха и паники среди людей.

В то же время обвиняемый утверждал, что таким образом террористы хотели привлечь внимание к войне в Ираке и не имели целью никого убивать. Следствие, конечно, не поверило в эти оправдания и в конце концов всех четырех задержанных террористов приговорили к 40 годам заключения.

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Теракт 7 июля 2005 года стал крупнейшим по числу жертв в истории Великобритании со времен взрыва самолета над Локбери в декабре 1988 года. В тот раз теракт на борту самолета забрал 270 жизней. Это был самый большой по количеству жертв взрыв в Лондоне со времен Второй мировой войны.