Территория Китая практически полностью расположена в пределах восточного окончания Средиземноморско-Азиатского сейсмического пояса. Сейсмическая активность в большинстве районов страны крайне высока, землетрясения там случаются регулярно.

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Их магнитуда часто достигает более 6 баллов по шкале Рихтера. Такая мощность подземных колебаний вызывает множество повреждений инфраструктуры и большие экономические затраты. Более трагическими последствиями каждого стихийного бедствия являются человеческие потери.

За последние 500 лет больше половины общего числа жертв землетрясений на Земле приходится на Китай. В 2008 году провинцию Сычуань застало врасплох одно из самых мощных землетрясений за всю историю. Венчуаньское землетрясение.

Венчуаньское землетрясение произошло 12 мая 2008 года

12 мая 2008 года в разгар рабочего дня, когда все дети были на учебе, а взрослое население – на работе, в провинции Сычуань начался настоящий ад. Эпицентр мощного землетрясения был расположен на расстоянии всего 90 километров от многомиллионного города Чэнду, который является административным центром провинции.

Толчки, магнитудой 7,9 балла по шкале Рихтера, происходили на глубине 19 километров. В этом месте начал образовываться тектонический разлом, который в конце концов распространился на 240 километров. Колебания были ощутимыми далеко за пределами провинции, в частности в Пекине и Шанхае.

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Даже в столь отдаленных от эпицентра трагедии городах офисные помещения колебались, словно бумажные. Кроме того, землетрясение ощутили и жители близлежащих стран: Вьетнама, Тайваня, Таиланда, Монголии, Бангладеша, Непала, Индии, Пакистана и России.

Сколько человек пострадало от землетрясения

Несмотря на то, что Венчуаньское землетрясение не было самым мощным за всю историю, оно вызвало ужасные разрушения и унесло десятки тысяч жизней. Согласно официальной статистике, от катастрофы погибло по меньшей мере 69 тысяч человек.

Ранеными остались 374 тысячи, еще более 18 тысяч были объявлены пропавшими без вести. Покинуть свои дома пришлось 15 миллионам жителей, в конце концов треть из них и вовсе остались без крова. Их дома были разрушены до основания.



Землетрясение уничтожило дома / Фото АР

Экономический ущерб после катаклизма превысил триллион юаней, что было эквивалентно около 150 миллиардам долларов США. Большинство магистралей по всей провинции были повреждены. Это привело к задержке прибытия спасательных войск. 2 минуты непрерывных толчков разрушили учебные заведения, под их обломками были похоронены тысячи детей.

Раскапывать эти завалы пришлось гражданским с помощью имеющихся кранов и транспорта. В одной из школ города Дуцзянъянь из 900 учеников выжило всего 60. По всей провинции обрушилось по меньшей мере 7 тысяч школьных зданий. Детали школьных жертв с декабря 2008 года взялись расследовать неправительственные добровольцы.

Погибли 19 тысяч студентов

Среди них был художник и скульптор Ай Вэйвэй. Последний постоянно размещал в своем блоге обновления относительно количества жертв. 7 мая 2009 года был обнародован официальный подсчет погибших студентов. Их количество достигало 5 335 детей, еще 546 остались с инвалидностью.

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Некоторые родители считают, что реальная цифра вдвое больше, что подтверждали и данные исполнительного вице-губернатора провинции Сычуань Вэй Хонга. Он заявлял, что количество смертей среди студентов превышает 19 тысяч. В таком огромном количестве пострадавших обвиняли, в частности, некачественное строительство учебных заведений.

Как землетрясение повлияло на экологию

Дома из глины, которые традиционно строили в небольших населенных пунктах, не имели ни единого шанса устоять. Разрушение двух химических заводов в результате землетрясения в городе Шифан привело к утечке около 80 тонн жидкого аммиака.



Землетрясение унесло жизни десятков тысяч китайцев / Фото АР

Также подземные толчки спровоцировали крупные оползни, которые заблокировали многие реки. Это привело к образованию искусственных озер за завалами. Вода в них накапливалась с бешеными темпами, а завалы создавали неустойчивые природные дамбы, которые в конце концов должны были разрушиться.

Такая масса воды угрожала миллионам человек, проживавших ниже по течениям. По состоянию на май 2008 года образовалось 34 таких озера. К ликвидации дамб привлекли тысячи солдат, а из населенных пунктов поблизости экстренно эвакуировали жителей.

Как удалось ликвидировать последствия стихийного бедствия

Таким образом, кроме огромного количества погибших, землетрясение отметилось и значительными экономическими убытками. Впервые за историю природных катаклизмов правительство Китая не могло справиться в одиночку. Это заставило его обратиться за международной помощью.

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В мае 2008 года Китай заявил, что получил 83 миллиона долларов США помощи от 19 стран. Наиболее щедрым донором стала Саудовская Аравия, которая предоставила Китаю 40 миллионов евро финансовой помощи и вспомогательных материалов на сумму еще 8 миллионов евро.

Было ли землетрясение вызвано ГЭС

Несмотря на природную сейсмичность территории Китая, сегодня существует предположение, что разрушительное землетрясение в провинции Сычуань в 2008 году могло быть вызвано техногенной катастрофой. Некоторые сейсмологи называют основной причиной подземных толчков деятельность человека, в частности ГЭС, которая расположена на расстоянии 5 километров от эпицентра землетрясения.



Землетрясение могла вызвать работа ГЭС / Фото АР

По их мнению, давление воды в водохранилищах гидроэлектростанции могло спровоцировать движение сейсмически неустойчивых пластов Сычуаньской котловины. Сторонники этой теории также утверждают, что эпицентр землетрясения якобы был на глубине всего 8 километров.

Однако власти Китая решительно отрицают какое-либо влияние человеческого фактора на этот природный катаклизм. Землетрясения на территории Китая часто сопровождаются большими потерями и человеческими жертвами.

Масштабные землетрясения Китая в истории

Самое разрушительное из них, магнитудой 8,1 балла по шкале Рихтера, произошло в 1556 году в районе восточного окончания хребта Циньлин. В результате подземных толчков тогда погибло около 830 тысяч человек.

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Еще одно смертоносное землетрясение произошло в районе города Таншань в 1976 году, тогда число жертв достигло 240 тысяч. На сегодня землетрясение в провинции Сычуань – самый разрушительный природный катаклизм XXI века на территории Китая.



В Китае пытаются прогнозировать землетрясения / Фото АР

Однако известия о новых подземных толчках на этой территории бывают чуть ли не каждый год. В конце концов, мощность каждого последующего землетрясения и возможную трагедию трудно предсказать. В то же время с 1970-х годов в Китае активно развивается сфера прогнозирования землетрясений. Страна вместе с Японией и США занимает ведущее место в мире в решении этой проблемы.