Уверенность и желание Бориса Мозолевского повторно исследовать эту территорию в конце концов принесла ученому невероятный успех и признание во всем мире. В то же время о назначении найденного украшения между исследователями до сих пор идут дискуссии.

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Археологические исследования Мозолевского

Борис Мозолевский, сделавший это невероятное открытие, был талантлив во многих сферах. Он стал выдающимся украинским историком, поэтом и, конечно, археологом.

Большую часть своей жизни мужчина посвятил изучению скифской культуры на территории Украины. С его именем связаны раскопки примерно 150 курганов разных эпох, большинство из которых были скифскими. Мозолевский работал над археологическими исследованиями могил и курганов, в частности:

Чертомлыка;

Хоминой;

Денисовой;

Завадских;

Репяхуватой;

Бабьей;

Водяной;

Соболевой.

Именно его находки насчитывают две трети всего скифского золота, которое хранится в Музее исторических драгоценностей Украины. Однако наиболее известной и ценной в его археологической карьере стала именно скифская Золотая пектораль. Ее он раскопал на Днепропетровщине в кургане Толстая Могила вблизи города Орджоникидзе, который сейчас переименован в Покров.



Часть жизни Мозолевский посвятил изучению скифской культуры / Фото Укринформ

Как обнаружили захоронение скифской царицы

Подготовка к раскопкам началась осенью 1970 года. Несмотря на то, что задолго до этого курган был неоднократно разграблен и изучался другими археологами, Мозолевский испытывал потребность повторного исследования. Первые 2 сделанные скважины на соответствующем месте не помогли обнаружить ничего нового, но полон решимости археолог уговорил помощников продолжать работать.

В конце концов, очень быстро это принесло свои плоды. На глубине более 7 метров было обнаружено захоронение молодой скифской царицы. Все сопутствующие предметы рядом с ней были щедро разукрашены золотом. Из драгоценного металла был изготовлен ее головной убор, массивные серьги, на которых была изображена богиня, сидящая на троне с протянутыми вверх руками.

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Также в саркофаге были 3 браслета и 11 колец. В конце концов, даже ее одежда и обувь были вышиты золотом. Возле царицы был похоронен ребенок, который, согласно исследованиям, умер позже. Эта находка принесла первую волну славы археологу Мозолевскому.

Раскопки продолжались и наконец привели исследователей к погребальной камере самого царя. Там нашли много ценных вещей из золота, бронзы и металла. К концу раскопок количество золотых украшений, найденных в Толстой Могиле, насчитывало 600 единиц, а территория изучения достигла 8,6 метра высотой и 70 метров в диаметре.

Когда нашли Золотую пектораль

Однако своего пика славы археолог достиг именно после того, когда нашел Золотую пектораль. Это случилось 21 июня 1971 года в 14:30 часов. В этот миг Борис Мозолевский очищал почву кургана лично. Впоследствии он описал момент, когда заметил пектораль так: "Я увидел, как блеснуло золото, и каким-то неведомым чувством понял, что это именно то: вещь была большая и точно лежала на своем первоначальном месте, не сдвинута грабителями. На мгновение я оцепенел".



Золотую пектораль нашли 21 июня 1971 года / Фото Никопольского краеведческого музея

Неудивительно, что ощущение восхищения переполнило археолога, ведь драгоценность была бесподобной. Создана из качественного золота 958 пробы весом 1 150 граммов и диаметром в 30,6 сантиметра – настоящий шедевр ювелирного искусства, датированный примерно IV веком до нашей эры.

После сообщения о невероятной находке, на место раскопок немедленно прибыла правительственная комиссия. Благодаря такому открытию Мозолевского оформили на постоянную работу в Институт археологии, установили постоянную заработную плату и предоставили трехкомнатную квартиру. Пектораль навсегда вписала его имя в мировую историю археологии.



Пектораль вписала в мировую историю имя Бориса Мозолевского / Фото "Радио Свободы"

В древнем мире подобные украшения выполняли различные функции, например, защитную. В таком случае ее носили воины. Или же – ритуальную, когда украшение было символом власти. Поскольку эту Золотую пектораль нашли в кургане, где было мужское захоронение, а рядом с ней лежал меч в золотых ножнах, ученые предполагают, что она принадлежала скифскому правителю.

Версии о назначении Золотой пекторали

Однако относительно назначения украшения мнения ученых разошлись. Кое-кто предположил, что Скифская пектораль – это календарь, но как именно высчитывать природные циклы никому наверняка неизвестно. Ювелирное изделие содержит определенную цикличность изображений, однако без четких календарных признаков.

Согласно второй версии, пектораль изображает строение Вселенной, поскольку ее представляли древние скифы. Третья же версия отмечает, что украшение было своеобразной картой владений скифов, которую могли прочитать лишь избранные.

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Кроме того, есть и менее распространенные догадки относительно ее назначения. Например, ряд исследователей склонились к мысли, что ювелирное изделие – это древние солнечные часы, а с недавних пор появилась версия, что на самом деле – это зашифрованное послание скифов.

В то же время каждое из этих предположений имеет право на существование, ведь пектораль имеет сложное строение и содержит очень разнообразные изображения. Каждая деталь на ней, очевидно, является определенным символом.

Что могут означать изображения на драгоценности

На верхнем ярусе Золотой пекторали изображен ряд животных, которые идут в разные стороны. Согласно версии, что украшение было календарем, каждое из животных указывает на конкретный день месяца. Второй ярус драгоценной находки полностью покрыт золотыми цветами. В них, якобы, зашифрован рецепт целебного бальзама скифов, в основе которого был корень мандрагоры.

В центральной части украшения древние ювелиры разместили 2 мужские фигуры, которые, согласно предположениям исследователей, символизируют потомков царя Скифа – Напа и Пала. Они держат в руках шкуру, которая одновременно является картой. Если присмотреться, то на этой карте можно увидеть очертания Крыма.



Золотая пектораль имеет сложное строение / Фото "Радио Свободы"

Кроме того, с помощью увеличительного стекла, на пекторали, на голове у кабана, можно разглядеть египетские пирамиды. Это изображение якобы изображает скифскую осаду Египта в VII веке до нашей эры. Так, оно также выполняет роль первой африканской карты. Там же изображена миниатюра, на которой леопард наблюдает, как лев убивает кабана. По мнению исследователей, леопард символизирует Ассирию, лев – скифов, а кабан – Африку.

Также на украшении есть изображения и других территорий, где проживали древние скифы. Под крылом Жар-птицы расположена Южная Украина, в частности, побережье Азовского моря. Правое крыло сказочной птицы указывает на скифский некрополь. Навстречу Жар-птице летит селезень, который покрывает территорию Турции.

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В общем Золотую пектораль можно исследовать часами даже рядовому туристу. Каждая деталь на украшении – это отдельное произведение ювелирного искусства. Сейчас все желающие могут увидеть невероятную находку в Киеве в Музее исторических драгоценностей Украины.