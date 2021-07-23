Это уже пятое захоронение, которое в археологическом комплексе "Мамай-Гора" исследуют в сезоне в 2021 году. Все они относятся к представителям позднего средневековья.

Ранее Поселение трипольцев V тысячелетия до нашей эры нашли в Хмельницкой области

Подробности о найденном захоронении

Речь идет о народе, который пришел на эту территорию еще в первой половине XV века. Это кочевники, пришедшие с Востока или Крыма.

Они контролировали одну из крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье. Именно поэтому имели политическое и экономическое влияние на эти края.

Обратите внимание! Эти люди принадлежали к племенам мусульманской веры. Именно поэтому они хоронили своих покойников головой на запад и с поворотом тела на юг.

Судя по исследованиям, средняя продолжительность жизни этих людей достигала не более 30 – 40 лет. В то же время они довольно часто умирали и в молодом возрасте.

Уникальная находка в Запорожской области: смотрите видео

Особенности захоронений на Мамай-Горе

В основном в них нет никакого инвентаря. Впрочем, иногда находят монеты и украшения, которые имеют неоценимое значение для науки. Ведь содержат информацию о политических и культурных связях разных народов.

Справка. Всего на Мамай-Горе исследовали уже более 150 захоронений, 24 из них были с монетами и украшениями. В 2020 году нашли покойника с копытцем лошади – это крайне редкий случай.

Ранее в захоронениях упомянутого народа находили остатки костей домашних животных – овец, лошадей и коров. Это, в частности, подтверждает их переход от кочевого к полукочевому образу жизни.