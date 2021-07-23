Це вже п'яте поховання, яке в археологічному комплексі "Мамай-гора" досліджують у сезоні у 2021 році. Всі вони належать до представників пізнього середньовіччя.

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Подробиці про знайдене поховання

Мовиться про народ, який прийшов на цю територію ще у першій половині XV століття. Це кочівники, які прийшли зі Сходу або Криму.

Вони контролювали одну з найбільших переправ в Нижньому Подніпров'ї. Cаме тому мали політичний та економічний вплив на ці краї.

Зверніть увагу! Ці люди належали до племен мусульманської віри. Саме тому вони ховали своїх небіжчиків головою на захід й з поворотом тіла на південь.

Судячи з досліджень, середня тривалість життя цих людей сягала не більше ніж 30 – 40 років. Водночас вони досить часто помирали й у молодому віці.

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Особливості поховань на Мамай-горі

Переважно вони не мають ніякого інвентарю. Втім, інколи знаходять монети та прикраси, які мають неоціненне значення для науки. Адже містять інформацію про політичні й культурні зв'язки різних народів.

Довідка. Загалом на Мамай-Горі дослідили вже понад 150 поховань, 24 з них були з монетами та прикрасами. У 2020 році знайшли небіжчика з копитцем коня – це вкрай рідкісний випадок.

Раніше у похованнях згаданого народу знаходили рештки кісток свійських тварин – овець, коней та корів. Це, зокрема, підтверджує їхній перехід від кочового до напівкочового способу життя.