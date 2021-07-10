Про знахідку повідомив науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Петро Болтанюк. За його словами, розкопки проводили на місці, де залишки поселення вже виявляли.
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Стародавня трипільська культура: нова знахідка в Україні
Утім, це було понад 70 років тому – ще в 1947 році. Тоді краєзнавець Микола Бурковський знайшов ознаки трипільської культури. Але досліджень цієї території відтоді не проводив ніхто.
- Мовиться про землю біля села Голосків Кам'янець-Подільського району. У 2021 там зібралися на археологічну експедицію науковці, студенти та магістранти-історики.
У траншеї посеред поля археологи на глибині у півтора метра знайшли кам'яну кладку з червоних цеглин.
Залишки житла трипільців знайшли на глибині у півтора метра / Фото Суспільного
Учасник експедиції Євгеній Левінзон розповів, що ці цеглини – характерне для трипільського поселення перекриття між поверхами. Власне, трипільці будували наземні глинобитні двоповерхові хати з дерев'яними каркасами.
Трипільці часто переселялися з місця на місце, раз на 50 – 80 років. Свої поселення вони спалювали перед переїздом. Науковці називають різні причини цього – і виснаження ґрунтів, і якісь ритуальні речі, і запобігання спалахам епідемій,
– пояснив науковець.
Інша учасниця експедиції Олександра Бєлік підрахувала, що знайдене трипільське поселення розташовувалося на площі приблизно в 10 гектарів.
- Петро Болтанюк додав, що про наукову цінність знайденого говоритимуть пізніше – коли матеріал пройде камеральне опрацювання на предмет цікавості та унікальності.
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