Украинец, который отыскал уникальное сокровище Древнего мира

Борис Мозолевский – украинский археолог и настоящий счастливчик, которому удалось найти уникальное украшение 4 века до нашей эры – золотую Скифскую пектораль. Плодотворный труд, упорство, хорошая удача и чрезвычайно сильная интуиция посодействовали археологу выбрать именно тот курган, где и был спрятан один из ценнейших артефактов, которые удалось найти на территории Украины.

В 1971 году Борис Мозолевский был внештатным сотрудником Института археологии. Уже три года как участвовал в экспедициях, поэтому полным новичком его назвать было сложно.

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Работа у него была непостоянная, поэтому приходилось подрабатывать еще и кочегаром.



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Курган "Толстая Могила" (на окраине города Орджоникидзе, теперь Покров Днепропетровской области) в Институте археологии называли бесперспективным, так что серьезных денег на экспедиции не выделяли. Однако Мозолевский продолжал работу над ним.

Впоследствии деньги выделил товарищ Мозолевского – Григорий Середа. С Мозолевским он поддерживал дружеские отношения уже несколько лет — с тех пор, как тот начал ездить в свои первые экспедиции в промышленный район в Орджоникидзе. Там Середа был руководителем треста, где добывали марганцевую руду. Он сам обожал археологию, кроме того был весьма влиятельным человеком. Соответственно, команда исследователей Мозолевского получила и средства, и технику, а к раскопкам привлекли даже профессиональных шахтеров.



Григорий Середа и Борис Мозолевский на Кургане "Толстая Могила"

Даже с такой помощью работы было немало. Высота кургана 8 метров, диаметр – 60. Но копать надо еще ниже – могилы царицы и царя располагались на глубине более 8 метров от уровня степи. Археологи просыпались в 5:30 утра, рабочий день длился 16 часов, и так ежедневно, без выходных.



Раскопки кургана "Толстая Могила"

Люди коченели на морозе, глохнули от рева тяжелой техники, не умываясь падали в кровать, чтобы утром снова на корточках искать сокровища. Наконец первые находки – украшения телеги и похоронной конской сбруи. На помощь прислали новых работников. Еще глубже нашли камеру с царицей в платье с золотыми пластинками, руки и шея в украшениях. Экспедиция, которую все называла бесперспективной, уже имела с чем возвращаться.

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Решающими были раскопки центральной могилы, где Мозолевский надеялся найти главные сокровища. Однако, заглянув, понял – его опередили. К главному захоронению царя мародеры проложили ход. Погреб был разграблен. Это, впрочем, и не удивительно: в основном, все захоронения дошли до нас разграбленными еще древними племенами, казаками или черными археологами.

Неподалеку, отворачивая слой ила от грунтовых вод, археолог обо что-то поцарапался. 21 июня 1971 года, в 14 часов 30 минут в руках Бориса Мозолевского заблестела пектораль. Почему-то драгоценность положили не на тело царя, а у входа в подземелье. Благодаря тому, что обвалилась часть свода камеры, шедевр спрятался от грабителей.



Мозолевскому вручают скифскую пектораль



Мозолевский и его коллеги-археологи на кургане "Толстая Могила"

Мозолевского спешно, задним числом, сделали штатным работником, присвоили звание. В целом он исследовал 150 курганов, сотня из которых — скифские. Вот только ни один из них так и не смог превзойти находку первой экспедиции.



Мозолевский показывает Скифскую пектораль коллегам из Института археологии



Борис Мозолевский и его находка

Что известно про Скифскую пектораль?Скифская пектораль – это уникальное украшение, которое датируется 4 веком до нашей эры. Золотая пектораль весит больше килограмма, и является одним из ценнейших артефактов, который археологам удалось найти на территории Украины.





Скифская пектораль​



Пектораль была нагрудным украшением скифского царя. По мнению ученых, в ювелирных мастерских Афин или Пантикапее ее изготовили греческие мастера по заказу скифской знати, как дипломатический дар.



Пектораль лунообразной формы имеет три яруса:



- сверху по центру расположен главный сюжет парадного нагрудного украшения: двое полураздетых мужчин, растянув мех на руках, готовятся к какому-то таинству;

- в общем, верхний и нижний ярусы украшены фигурами животных и скифских слуг;

- средний ярус оформлен фигурами птиц среди цветов.





Изящные детали Скифской пекторали​



Золотая Скифская пектораль хранится в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве и относится к Историческому фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Украины.