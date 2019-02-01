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      Украинец, который отыскал уникальное сокровище Древнего мира

      НАШИ.Первые 145 Читати новину українською

      Борис Мозолевский – украинский археолог и настоящий счастливчик, которому удалось найти уникальное украшение 4 века до нашей эры – золотую Скифскую пектораль. Плодотворный труд, упорство, хорошая удача и чрезвычайно сильная интуиция посодействовали археологу выбрать именно тот курган, где и был спрятан один из ценнейших артефактов, которые удалось найти на территории Украины.

      В 1971 году Борис Мозолевский был внештатным сотрудником Института археологии. Уже три года как участвовал в экспедициях, поэтому полным новичком его назвать было сложно.

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      Работа у него была непостоянная, поэтому приходилось подрабатывать еще и кочегаром.

      борис Мозолевський
      Борис Мозолевский также был и поэтом и тесно дружил с Василес Стусом

      Курган "Толстая Могила" (на окраине города Орджоникидзе, теперь Покров Днепропетровской области) в Институте археологии называли бесперспективным, так что серьезных денег на экспедиции не выделяли. Однако Мозолевский продолжал работу над ним.

      Впоследствии деньги выделил товарищ Мозолевского – Григорий Середа. С Мозолевским он поддерживал дружеские отношения уже несколько лет — с тех пор, как тот начал ездить в свои первые экспедиции в промышленный район в Орджоникидзе. Там Середа был руководителем треста, где добывали марганцевую руду. Он сам обожал археологию, кроме того был весьма влиятельным человеком. Соответственно, команда исследователей Мозолевского получила и средства, и технику, а к раскопкам привлекли даже профессиональных шахтеров.

      середа і мозолевський
      Григорий Середа и Борис Мозолевский на Кургане "Толстая Могила"

      Даже с такой помощью работы было немало. Высота кургана 8 метров, диаметр – 60. Но копать надо еще ниже – могилы царицы и царя располагались на глубине более 8 метров от уровня степи. Археологи просыпались в 5:30 утра, рабочий день длился 16 часов, и так ежедневно, без выходных.

      розкопки товстої могили
      Раскопки кургана "Толстая Могила"

      Люди коченели на морозе, глохнули от рева тяжелой техники, не умываясь падали в кровать, чтобы утром снова на корточках искать сокровища. Наконец первые находки – украшения телеги и похоронной конской сбруи. На помощь прислали новых работников. Еще глубже нашли камеру с царицей в платье с золотыми пластинками, руки и шея в украшениях. Экспедиция, которую все называла бесперспективной, уже имела с чем возвращаться.

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      Решающими были раскопки центральной могилы, где Мозолевский надеялся найти главные сокровища. Однако, заглянув, понял – его опередили. К главному захоронению царя мародеры проложили ход. Погреб был разграблен. Это, впрочем, и не удивительно: в основном, все захоронения дошли до нас разграбленными еще древними племенами, казаками или черными археологами.

      Неподалеку, отворачивая слой ила от грунтовых вод, археолог обо что-то поцарапался. 21 июня 1971 года, в 14 часов 30 минут в руках Бориса Мозолевского заблестела пектораль. Почему-то драгоценность положили не на тело царя, а у входа в подземелье. Благодаря тому, что обвалилась часть свода камеры, шедевр спрятался от грабителей.

      скіфська пектораль
      Мозолевскому вручают скифскую пектораль

      скіфська пектораль
      Мозолевский и его коллеги-археологи на кургане "Толстая Могила"

      Мозолевского спешно, задним числом, сделали штатным работником, присвоили звание. В целом он исследовал 150 курганов, сотня из которых — скифские. Вот только ни один из них так и не смог превзойти находку первой экспедиции.

      скіфська пектораль мозолевський
      Мозолевский показывает Скифскую пектораль коллегам из Института археологии

      мозолевський скіфська пектораль
      Борис Мозолевский и его находка

      Что известно про Скифскую пектораль?Скифская пектораль – это уникальное украшение, которое датируется 4 веком до нашей эры. Золотая пектораль весит больше килограмма, и является одним из ценнейших артефактов, который археологам удалось найти на территории Украины.

      скіфська пектораль
      Скифская пектораль​

      Пектораль была нагрудным украшением скифского царя. По мнению ученых, в ювелирных мастерских Афин или Пантикапее ее изготовили греческие мастера по заказу скифской знати, как дипломатический дар.

      Пектораль лунообразной формы имеет три яруса:

      - сверху по центру расположен главный сюжет парадного нагрудного украшения: двое полураздетых мужчин, растянув мех на руках, готовятся к какому-то таинству;
      - в общем, верхний и нижний ярусы украшены фигурами животных и скифских слуг;
      - средний ярус оформлен фигурами птиц среди цветов.

      скіфська пектораль
      Изящные детали Скифской пекторали​

      Золотая Скифская пектораль хранится в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве и относится к Историческому фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Украины.

      Теги: Новости Украины История НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
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