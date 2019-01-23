Украинец, ставший всемирно известным ученым современности

Юрий Гогоци – всемирно известный украинский ученый. Минимум 100 его научных работ цитировали другие ученые сотню раз. Что интересно, не все нобелевские лауреаты имеют такой показатель.

Киевлянин успел поработать во многих странах, частности, Германии, Норвегии, Японии, США. Однако и сейчас в его дневнике расписаны перелеты между топовыми лабораториями мира. Рабочий день длится 14, а то и 16 часов, а просыпается ученый в шесть утра, чтобы оперативно ответить на имейлы.

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Последние несколько лет украинец заведует химической лабораторией Дрексельского университета в Филадельфии. Именно его команде удалось открыть новый вид наноматериалов – максен. Спектр применения настолько широк, что ученые исследуют, в каком именно направлении им уйти. Максены можно использовать для хранения энергии, уничтожение раковых опухолей и даже очистки воды на молекулярном уровне. Время покажет, что из этого всего заинтересует промышленность. Однако лицензию на применение максенов уже приобрела международная компания.



Ученый Юрий Гогоци

Юрий Гогоци признался, что эксперименты с углеродными материалами и написание статей – это лишь половина его обязанностей. Остальное время занимает организационная деятельность. Университет Дрекселя практически не финансирует их деятельность. Поэтому именно он должен писать заявки на гранты, общаться с частными компаниями или фондами, чтобы ежегодно находить минимум полтора миллиона долларов на дальнейшие исследования.



Дрексельский университет в Филадельфии, где работает украинский ученый

По его словам, этим должны заниматься и украинские ученые, ведь в международных фондах правила отбора равные для всех участников и не важно, откуда поступит заявка. К примеру, сейчас его лабораторию поддержали гранты из Катара, Саудовской Аравии и Израиля. И неважно, что эти страны не имеют между собой дипломатических отношений. Ведется сотрудничество и с лабораториями Китая и Южной Кореи.

Какие советы дает Юрий Гогоци молодым ученым, чтобы о них узнал мир – смотрите в программе.