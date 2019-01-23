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      Українець, який став всесвітньо відомим науковцем сучасності

      НАШІ.Перші 166 Читать новость на русском

      Юрій Гогоці – всесвітньо відомий український науковець. Щонайменше 100 його наукових робіт цитували інші науковці сотню разів. Що цікаво, не всі нобелівські лауреати мають такий показник.

      Киянин встиг попрацювати у багатьох країнах, зокрема, Німеччині, Норвегії, Японії, США. Однак і нині у його щоденнику розписані перельоти між топовими лабораторіями світу. Робочий день триває 14, а то й 16 годин, а прокидається вчений о шостій ранку, аби оперативно відповісти на мейли.

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      Останні кілька років українець завідує хімічною лабораторією Дрексельського університету у Філадельфії. Саме його команді вдалося відкрити новий вид наноматеріалів – максен. Спектр застосування настільки широкий, що науковці досліджують, у якому саме напрямку їм піти.

      Максени можна використовувати для зберігання енергії, знищення ракових пухлин та навіть очищення води на молекулярному рівні. Час покаже, що з цього найбільше зацікавить промисловість. Однак ліцензію на застосування максенів уже придбала міжнародна компанія.

      Гогоці Юрій
      Науковець Юрій Гогоці

      Юрій Гогоці зізнався, експерименти з вуглецевими матеріалами та написання статей – це лише половина його обов'язків. Решту часу займає організаційна діяльність. Університет Дрекселя практично не фінансує їхню діяльність. Тому саме він повинен писати заявки на гранти, спілкуватися з приватними компаніями чи фондами, аби щороку знаходити щонайменше півтора мільйона доларів на подальші дослідження.

      Дрексельського університету Філадельфії
      Дрексельський університет у Філадельфії, де працює український науковець

      За його словами, цим мали б займатись й українські науковці, адже в міжнародних фондів правила відбору рівні для усіх учасників і не важливо, звідки надійде заявка. До прикладу, зараз його лабораторію підтримали гранти з Катару, Саудівської Аравії та Ізраїлю. І байдуже, що ці країни не мають між собою дипломатичних відносин. Ведеться співпраця й із лабораторіями Китаю та Південної Кореї.

      Які поради дає Юрій Гогоці молодим науковцям, аби про них дізнався світ – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Наука Новини США НАШІ.Перші
      Джерело: 24 канал
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