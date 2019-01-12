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      Українець, який став найкращим аніматором Волта Діснея

      НАШІ.Перші 45 Читать новость на русском

      Прем'єра "Білосніжки та сімох гномів" була, мабуть, найтривожнішою подією для Волта Діснея. Перший у світі повнометражний мультфільм обійшовся йому у космічну суму – 1,5 мільйона доларів. Від цього показу залежало, чи поверне він гроші, і, зрештою, чи студія продовжить своє існування.

      Овації та сльози на очах у глядачів були переконливим підтвердження того, що їм все вдалось.

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      Так вправно передавати емоції діснеївські мультиплікатори вміли не завжди. У цьому їм допоміг син українських емігрантів Володимир Титла. У 1934 році його запросили у студію Діснея. Тоді вони готували лише коротенькі мультики з простою анімацією, і ось раптом надамбітний план: мультфільм тривалістю годину двадцять.

      З Білосніжкою все було зрозуміло – з-поміж 200 кандидаток обрали танцюристку і лише перемальовували її рухи. А як із гномами? Просто гарно промалювати персонажів було недостатньо. В обриси кожного коротуна він вселяв справжній характер. У порухах губ і брів легко читалися емоції вічно незадоволеного Буркотуна і розсудливого Дока. Саме момент зміни емоцій зачарував глядачів.

      Кадр з мультфільму
      Кадр з мультфільму "Білосніжка та сім гномів"

      Мультфільм став справжньою сенсацією і навіть отримав "Оскара". До заповітної статуетки додали ще сім мініатюрних, тим самим віддаючи належне і персонажам Титли.

      Аніматор студії Disney українець Володимир Титла
      Аніматор студії Disney українець Володимир Титла

      Після "Білосніжки" українець перейшов у ранг топ аніматорів з найвищою зарплатою у 300 доларів на тиждень. Коли Волтові Діснею спало на думку створити мультфільм про слоненя Дамбо і його маму, він одразу звернувся до Титли. У того якраз підростав дворічний син Петро, тож на папір лягало те, що він бачив кожного дня вдома. Саме "Дамбо" 1941 року назвали вершиною творчості Титли, а кінокритики присудили два "Оскари" та "Пальмову гілку" за анімацію.

      Кадр з мультфільму
      Кадр з мультфільму "Дамбо"

      Здавалось, своїх персонажів він промальовує зсередини: спочатку створює в уяві їхній характер, а вже потім поверх накладає візуальну форму.

      Підступний лялькар Стромболі з мультфільму "Піноккіо" став новим проривом для студії. Титлі, який і сам вирізнявся зростом, кремезною статурою, густими чорними бровами та волоссям, легко дався візуальний образ італійця. З емоціями теж було нескладно – про запальний характер Володимира знали всі. Відпрацьовуючи сцени з лялькарем, настільки входив у роль, що, за словами його колег, навіть трусилися стіни в його кабінеті.

      Коли для мультфільму "Фантазія" потрібно було створити образ Чорнобога – бога темряви у слов’янській міфології, – то це завдання теж довірили українцю, розуміючи, що його походження допоможе краще втілити фольклорного персонажа.

      Володимир Титла створив Чорнобога
      Володимир Титла створив персонаж Чорнобога 

      Аби додати Чорнобогові лиховісності, художник працював практично у темряві, поставивши на підлогу невелику лампу, і змальовував із дзеркала страхітливі тіні на своєму обличчі. Експресивний за своєю натурою, Титла зумів відкрити нову еру в діснеївських мультфільмах – еру емоцій та детально розроблених характерів.

      Теги: Новини України Кіно НАШІ.Перші Історія
      Джерело: 24 канал
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