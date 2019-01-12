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      Украинец, который стал лучшим аниматором Уолта Диснея

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      Премьера "Белоснежки и семи гномов" была, пожалуй, самым тревожным событием для Уолта Диснея. Первый в мире полнометражный мультфильм обошелся ему в космическую сумму – 1,5 миллиона долларов. От этого показа зависело, вернет ли он деньги, и, в конце концов, продолжит ли студия свое существование.

      Овации и слезы на глазах у зрителей были убедительным подтверждение того, что им все удалось.

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      Так ловко передавать эмоции диснеевские мультипликаторы умели не всегда. В этом им помог сын украинских эмигрантов Владимир Титла. В 1934 году его пригласили в студию Диснея. Тогда они готовили только коротенькие мультики с простой анимацией, и внезапно надамбитний план: мультфильм продолжительностью час двадцать.

      С Белоснежкой все было понятно – среди 200 кандидаток выбрали танцовщицу и лишь перерисовывали ее движения. А как с гномами? Просто хорошо прорисовать персонажей было недостаточно. В очертания каждого коротышки он внушал настоящий характер. В движениях губ и бровей легко читались эмоции вечно недовольного Ворчуна и благоразумного Дока. Именно момент смены эмоций очаровал зрителей.

      Кадр з мультфільму
      Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

      Мультфильм стал настоящей сенсацией и даже получил "Оскар". К заветной статуэтке добавили еще семь миниатюрных, тем самым отдавая должное и персонажам Титли.

      Аніматор студії Disney українець Володимир Титла
      Аниматор студии Disney украинец Владимир Титла

      После "Белоснежки" украинец перешел в ранг топ аниматоров с самой высокой зарплатой в 300 долларов в неделю. Когда Уолту Диснею пришло в голову создать мультфильм о слоненке Дамбо и его маме, он сразу обратился к Титле. У того как раз подрастал двухлетний сын Петр, и на бумагу ложилось то, что он видел каждый день дома. Именно "Дамбо" 1941 года назвали вершиной творчества Титла, а кинокритики присудили два "Оскара" и "Пальмовую ветвь" за анимацию.

      Кадр з мультфільму
      Кадр из мультфильма "Дамбо"

      Казалось, своих персонажей он прорисовывает изнутри: сначала создает в воображении их характер, а уже затем поверх накладывает визуальную форму.

      Коварный кукольник Стромболи из мультфильма "Пиноккио" стал новым прорывом для студии. Титле, который и сам отличался ростом, коренастой фигурой, густыми черными бровями и волосами, легко дался визуальный образ итальянца. С эмоциями тоже было несложно – о вспыльчивом характере Владимира знали все. Отрабатывая сцены с кукловодом, настолько входил в роль, что, по словам его коллег, даже тряслись стены в его кабинете.

      Когда для мультфильма "Фантазия" нужно было создать образ Чернобога – бога тьмы в славянской мифологии, – это задание тоже доверили украинцу, понимая, что его происхождение поможет лучше воплотить фольклорного персонажа.

      Володимир Титла створив Чорнобога
      Владимир Титла создал персонаж Чернобога

      Чтобы добавить Чернобогу злобы, художник работал практически в темноте, поставив на пол небольшую лампу, и изображал из зеркала страшные тени на своем лице. Экспрессивный по своей натуре, Титла сумел открыть новую эру в диснеевских мультфильмах – эру эмоций и детально разработанных характеров.

      Теги: Новости Украины Кино История НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
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