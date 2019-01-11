Украинец, которому удалось покорить 14 самых высоких гор в мире

Чтобы описать масштаб его достижений, хватит маленькой статистики. Покорить все 14 восьмитысячников мира удалось лишь сорока альпинистам и только 20 из них сделали это без кислородных баллонов. Украинец Владислав Терзыул среди них.

Инженер по образованию, он впервые взойдет на восьмитысячник в 40 лет. Ему тогда пожелают – "ну, давай теперь следующие 13-ть". Казалось бы, обычная шутка, но Терзыул загорелся. Надо было спешить.

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Терзыул говорил, что альпинизм – это прежде всего труд. Она приносит огромную радость, но чаще всего изнурительный, на грани твоих сил и возможностей, а может, и за ними.



Владислав Терзыул покорил 14 горных вершин

Владислав постоянно работал над телом – ежедневные пробежки, плавание в море, каждую зиму лыжи. И несмотря на это, внизу другие альпинисты легко перегоняли его в кроссе, но как только переходили отметку 6 тысяч метров – Терзыулу не было равных.

Лепи себя сам, у других может быть плохой вкус. Доводи дело до конца и не откладывай задуманное надолго

– эти правила он написал в своем дневнике в 26 лет.

И оставался верным им до последнего. Коллеги шутили, что в условиях разреженного воздуха хорошо себя чувствуют только облака, реактивные самолеты и Терзыул. Создавалось впечатление, что ему слишком легко все удавалось. И только жене признавался: "Ты думаешь мне там легко? Нет. Просто я умею терпеть больше чем другие". Например, на гору Хидден-Пик Терзыул поднялся со сломанной рукой.



Украинец Владислав Терзыул

Были годы, когда удавалось покорить сразу 2 вершины. Он не всегда мог ждать украинскую экспедицию, поэтому часто был участником международных. Количество вершин стремительно росло. В 2004 году оставалась последняя — Макалу.

Из штурмового лагеря Терзыул вышел вместе с американцем Джеем Сигером. Шли порознь, каждый в своем темпе. Последнее, что передал по рации: "У нас все хорошо". В лагерь они так и не вернулись. На вершине нашли личные вещи Терзыула. Гору зачислили посмертно ...

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Стоит сказать, что в официальном списке покорителей одессита нет. Поднявшись на Шишапангму, Терзыул ступил на ее центральную вершину — это тоже более 8 тысяч метров. Но главная — на 13 метров выше. Не засчитали и восхождение на Броуд-пик, ведь поднялся на передвершину, которая на 23 метра ниже пика.