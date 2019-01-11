Українець, якому вдалося підкорити 14 найвищих гір у світі

Аби описати масштаб його досягнення, вистачить маленької статистики. Підкорити усі 14 восьмитисячників світу вдалося лише сорока альпіністам і тільки 20 із них зробили це без кисневих балонів. Українець Владислав Терзиул серед них.

Інженер за освітою, він вперше зійде на восьмитисячник у 40 років. Йому тоді побажають – "ну, давай тепер наступні 13-ть". Здавалось би, звичайний жарт, але Терзиул загорівся. Треба було поспішати.

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Терзиул казав, що альпінізм – це передусім праця. Вона приносить величезну радість, але найчастіше виснажлива, на межі твоїх сил і можливостей, а може, і за ними.



Владислав Терзиул підкорив 14 гірських вершин

Владислав постійно працював над тілом – щоденні пробіжки, плавання в морі, щозими лижі. І попри це, внизу інші альпіністи легко переганяли його в кросі, але як тільки переходили позначку 6 тисяч метрів – Терзиулу не було рівних.

Ліпи себе сам, у інших може бути поганий смак. Доводь справу до кінця і не відкладай задумане надовго

– ці правила він написав у своєму щоденнику у 26 років.

І залишався вірним їм до останнього. Колеги жартували, що за умов розрідженого повітря добре себе почувають лише хмари, реактивні літаки і Терзиул. Складалося враження, що йому аж надто легко все вдавалось. І тільки дружині зізнавався: "Ти думаєш мені там легко? Ні. Просто я вмію терпіти більше ніж інші". Наприклад, на гору Хідден-Пік Терзиул піднявся з поламаною рукою.



Українець Владислав Терзиул

Були роки, коли вдавалось підкорити одразу 2 вершини. Він не завжди міг чекати на українську експедицію, тому часто був учасником міжнародних. Кількість вершин стрімко зростала. 2004 року залишалась остання — Макалу.

Зі штурмового табору Терзиул вийшов разом з американцем Джеєм Сігером. Йшли порізно, кожен у своєму темпі. Останнє, що передав по рації: "У нас усе добре". До табору вони так і не повернулись. На вершині знайшли особисті речі Терзиула. Гору зарахували посмертно…

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Варто сказати, що в офіційному списку підкорювачів одесита немає. Піднявшись на Шишапангму, Терзиул ступив на її центральну вершину — це теж понад 8 тисяч метрів. Але головна — на 13 метрів вища. Не зарахували й сходження на Броуд-пік, адже піднявся на передвершину, що на 23 метри нижча від піку.