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      Українець, який зробив те, що інші називали неможливим – розшифрував писемність майя

      НАШІ.Перші 671 Читать новость на русском

      Вчені усього світу вважали, що це неможливо, але – нікому не відомий український історик Юрій Кнорозов розшифрував писемність майя. Для цього йому знадобилися кілька книг та фотографій – адже від Мексики чи Гватемали вченого відділяли понад 10 тисяч кілометрів – і якихось п'ять років життя.

      Майбутній учений народився в містечку Південне за дев'ять кілометрів від Харкова. Добре грав на скрипці, а у п'ять років, коли самостійно навчився писати, дзеркально виводив букви для своїх оповідань.

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      На історичному факультеті Харківського університету він встигне провчитися два роки, а тоді почнеться Друга світова. За станом здоров'я його не прийняли до війська, тож під час німецької окупації відсиджувався з матір'ю та сестрою у сараї й вивчав єгипетське письмо.

      Майя
      Ось так виглядає писемність індіанців майя

      1943 року хлопець дістався через фронт у Москву і продовжив навчання на історичному факультеті МГУ, де спеціалізувався на шаманських практиках народів Середньої Азії. А за два роки натрапив на статтю англійського вченого Еріка Томсона, одного з провідних спеціалістів із цивілізації майя. Той заявляв, що розшифрувати їхню писемність – неможливо.

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      23-річний Кнорозов сприйняв це, як виклик: "Те, що придумала одна людина, інша не може не розгадати". До того ж, він уже мав ідею, з чого почати.

      Кнорозов
      А ось так виглядає людина, що змогла писемність майя розшифрувати

      Юрій взяв факсимільні копії рукописів майя у бібліотеці та "Повідомлення про справи в Юкатані" Дієго де Ланди – монаха, який навертав індіанців у християнство та намагався описати їхнє письмо. От тільки той не зрозумів, що один ієрогліф відповідає не за букву, а за окремий склад. Тому іспанець записав всього 29 знаків, а в рукописах були сотні інших символів, значення і звучання яких так і залишилися невідомими.

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      Кнорозов же здогадався, що перший звук намальованого знака передавав звучання відповідної іспанської букви. Це відкриття стало основою для дешифрування.

      Як харків'янин став першою людиною за сотні років, що знову заговорила мовою майя – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Історія НАШІ.Перші Латинська Америка Наука
      Джерело: 24 канал
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